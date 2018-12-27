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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
MHP'li Taşdoğan, Antep fıstığı üreticileri için prim desteği istedi

MHP'li Taşdoğan, Antep fıstığı üreticileri için prim desteği istedi

Taşdoğan açıklama

( ANKARA ) ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Antep fıstığı üreticilerine verilen mazot ve gübre desteğinin arttırılması gerektiğini belirterek, “Çiftçinin üretimde ihtiyacı olan tarımsal aletlerin hibeleri de dahil destek çeşitliliği artırılmalı, damla sulama sistemi teşvik edilerek desteklenmeli, özellikle Antep fıstığına ürün prim desteği verilmelidir" dedi.
MHP'li Taşdoğan, MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz ve MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
Taşdoğan, Antep fıstığı üretiminde mazot ve gübre desteğinin ürün girdi maliyetlerine göre çok düşük olduğunu belirterek, ürün rekoltesinin bilinememesinden dolayı spekülatif söylemlerin arttığına, ürüne destek verilmediğinden ürünlerin kayıt altına alınamadığına ve fiyat istikrarsızlığının arttığına işaret etti. Taşdoğan, "Mazot ve gübre desteği arttırılarak çiftçinin üretimde ihtiyacı olan tarımsal aletlerin hibeleri de dahil destek çeşitliliği artırılmalı, damla sulama sistemi teşvik edilerek desteklenmeli, özellikle Antep fıstığına ürün prim desteği verilmelidir. Sektörün orta ve uzun vadede çözüm bekleyen birçok sorunları vardır. Bunların başındaki en acil sorun ürün prim desteği verilmemesidir. Ürün prim desteği verilmemesi sadece üretimin düşmesine değil, kayıt dışılığın artmasına, kayıt dışılığın artması ise hem fiyat istikrarsızlığına hem de devletin stopaj ve Bağ-Kur gelirlerinden yoksun kalmasına neden olmaktadır" dedi.
Antep fıstığı üreticilerinin sorunlarının tespit edilmesinin ve gereken önlemlerin alınabilmesinin önemine dikkat çeken Taşdoğan, "Milletin efendisi dediğimiz çiftçilerimiz, köylülerimiz Antep fıstığına devlet desteği bekliyor. Verilecek bu destek, Antep fıstığı tarımının sürdürülebilirliğini sağlayacak, üretimde kaliteyi arttıracak, gelirin tüccara değil tabana yayılmasını sağlayacak önemli bir aşamadır" ifadelerini kullandı. Taşdoğan, yanında getirdiği Gaziantep işi bakır kaptaki Antep fıstığını gazetecilere ikram etti.

Tarım Basın Toplantısı Toplantı Kayıt Dışı Gübre 

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