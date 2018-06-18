MHP’li Mustafa Kalaycı: “Bölgesel Hal Projesini Konya’ya kazandıracağız”

-Hal esnafı ve çalışanları ziyaret

-Mustafa Kalaycı'nın açıklamaları



( KONYA ) - KONYA



- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, hal esnafını ziyaret ederek, Bölgesel Hal Projesi’nin Konya’ya kazandırılmasına öncülük edeceğini söyledi.



Seçim çalışmalarını sürdüren MHP Genel Başkan Yardımcısı ve 27. Dönem Konya Milletvekili Adayı Mustafa Kalaycı, milletvekili adayı Celil Çalış, MHP İl Başkanı Murat Çiçek, Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan ve partililerle birlikte Adnan Menderes Sebze Meyve Hali Komisyoncular Derneğini ziyaret etti. Dernek başkanı Adnan Pirinç ile görüşen Kalaycı, hal esnafı ve çalışanları da ziyaret ederek destek istedi. Mustafa Kalaycı, Bölgesel Hal Projesine değinerek, pilot uygulamanın Konya’ya yapılmasına öncülük edeceğini dile getirdi. Esnafın sorunlarına yönelik projeleri olduğunu anlatan Kalaycı şöyle konuştu; “Dernek başkanımızla beraber Bölgesel Hal Projesini de konuştuk. Türkiye’de pilot uygulamanın ilk olarak inşallah Konya’dan başlaması için öncülük edeceğim. Bölgesel Hal Projesi Konya’ya yapılacak inşallah. Bunun takipçisi olacağım. Esnafımızın sıkıntıları var, çözüm bekleyen sorunları var. Bu konuda MHP olarak gerekli projeleri hazırladık. Önümüzdeki dönem öncelikli olarak gündeme alacağız, zaten hep önceliğimiz ekonomi diyoruz. Özellikle vergi ve pirim yükünü azaltacak tedbirler alacağız. Özellikle küçük esnafın vergi, pirim ödeme gücü çok az, çünkü pirimler çok yüksek. SGK pirimi 600 lira, esnaf nasıl ödesin bunu her ay, dolayısıyla ödeyemiyor. Sağlık yardımından yararlanamaz hale geliyor veya hizmetini durdurmak zorunda kalıyor. Bu konuya bir çözüm getirecek projemiz var, vaadimiz var, inşallah bunu gerçekleştireceğiz.” “Taşımacılık yapan esnafa vergisiz mazot” Mustafa Kalaycı, taşımacılık yapan esnafa vergisiz mazot taahhütleri bulunduğunu hatırlatarak, “Esnafımızn elde ettiği gelirle masraflarını karşılaması mümkün değil. Bu anlamda taşımacılık yapan esnafımıza mazotun vergisiz verilmesi konusunda taahhüdümüz var. Şoförlerin yıpranma payı hakkından yararlanması konusunda taahhüdümüz var. Kamyoncuların sahibi MHP’dir, onların arkasındadır. İnşallah taşımacılık yapan esnafımızın sorunlarını çözüm getirecek projelerimiz de var” dedi.

(MU-İP-

