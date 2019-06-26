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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
MHP'li Murat Ilıkan'dan CHP'li Taşdelen'e tokat gibi yanıt

MHP'li Murat Ilıkan'dan CHP'li Taşdelen'e tokat gibi yanıt

MHP Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkanvekili Murat Ilıkan CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in meclise yönelik eleştirilerine sert yanıt verdi.

Belediye Başkanı Taşdelen Grup Başkanvekili Alper Taşdelen 


CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Çankaya'daki heyelan bölgesindeki 18 bin metrekarelik bir artışın olduğu imar planı hakkında konuştu. Taşdelen meclisin bu konuda karar vermesini isterken MHP'li Ilıkan'dan itiraz geldi.

Ilıkan ortada bir bilgi eksikliğinin olduğunu ve bu bilgi eksikliğinin komisyona yüklenmek istediğine dikkat çekerek ' Burada halk mağdur oluyorsa bu Çankaya Belediyesi'nin bu planı olgunlaştırmadan getirmesinden kaynaklanıyordur. Halkın mağduriyetini istemeyiz ama yarın Allah korusun bir heyelan olduğunda mı halk mağdur olacak, yoksa bir kat yok bir ev sahibi olamazlarsa mı mağdur olacaklar.? Bunun bu kadar incelenip değerlendirilmesi kimseyi rahatsız etmemeli ' dedi.

Belediye yönetimine de eleştirilerde bulunan Ilıkan ' Biz burada oy birliğiyle kararlar alıyoruz. Vatandaşın lehine aldığımız işlerde belediyemiz yayınlar yapıyor. Yapılan iyi işler belediyenin aldığı kararlar oluyor. Ama burada sanki bir mağduriyet yaratacak gibi bir tablo çizildiğinde buradaki sorumluluk meclisin aldığı bir karara dönüşüyor. İyiyi belediye yapıyorsa, kötüyü de belediye yapıyordur. İyiyi meclis olarak yapıyorsak, iyide de adımızın anılmasını istiyoruz. Belediye meclisinin aldığı karar diye belirtilmelidir. ' diye konuştu. BEYAZ GAZETE
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