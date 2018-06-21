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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
MHP'li Durmaz, darbe gecesi Bahçeli'nin tutumunu anlattı

MHP'li Durmaz, darbe gecesi Bahçeli'nin tutumunu anlattı

- Sadir Durmaz açıklama

( ANKARA ) ANKARA

Makam Odası Toplantı Darbe Girişimi Milletvekili 


- MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Darbe girişiminin ardından Devlet Bahçeli’nin makam odasında hepimiz acil olarak toplandık. Devlet Bey elindeki su dolu bardağı göstererek bizlere 'bu kalkışma şu an bardaktaki su gibi. Rengi ve kokusu yok, nereden ve kimden geldiğini bilmiyoruz. Lakin bu kalkışma kimden gelirse gelsin biz bu darbe girişimine karşıyız' ifadelerinde bulundu" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz 1. Bölge ve 2. Bölge milletvekili adayları Çamlıdere Buğralar Köyü tarafından düzenlenen organizasyona katıldı.
Yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantıda 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulunan Durmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önderliğinde nasıl dik bir duruş sergilediklerini ve aldıkları tehditleri açıkladı.
Durmaz, "Darbe girişiminin hemen ardından Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin makam odasında hepimiz acil olarak toplandık. Devlet Bey elindeki su dolu bardağı göstererek bizlere 'bu kalkışma şu an bardaktaki su gibi. Rengi ve kokusu yok, nereden ve kimden geldiğini bilmiyoruz. Lakin bu kalkışma kimden gelirse gelsin biz bu darbe girişimine karşıyız' dedi" şeklinde konuştu.
İlerleyen saatlerde Genelkurmay Başkanı’nın yaveri Levent Türkkan’ın özel kalemlerini arayarak 'Genel Başkana söyleyin darbeye karşı koymasın tüm komuta kademesi destek veriyor' dediğini belirten Durmaz, Bahçeli’nin, 'söyleyin o terbiyesize sağında solunda önünde arkasında kim varsa var biz her türlü darbeye karşıyız' dediğini hatırlattı. Genel merkez binası üzerinde alçak uçuşların arttığını ve etraftan silah seslerinin gelmeye başladığını, hatta makam odasındaki 5 milimetre kalınlığındaki camın çatladığını belirten Durmaz, odada bulunanların Bahçeli'yi güvenli bir yere götürelim yönündeki telkinlerine Bahçeli'nin çok sert şekilde tepki gösterdiğini belirtti.
Durmaz, Bahçeli'nin, "Burası Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi Türkiye’de buradan daha güvenli yer yok. Milletimizin başına ne gelecekse bizim de o gelecek" dediğini kaydetti.

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