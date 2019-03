-Sergiden detaylar

( ANKARA ) MHP'li Depboylu: "Kazandığımız belediyelerde bütçeleme faaliyeti başlatacağız"- " Artık kadınların sorunlarından çok başarılarını konu alalım" ANKARA



- MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "Önümüzdeki günlerde Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz ile birlikte, konusunda uzman bilimadamlarının yer aldığı bir komisyon aracılığıyla, belediyecilerimizde uygulanacak bireysel farklılıklara duyarlı bütçeleme faaliyetinin çalışmalarına başlayacağız" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, genel merkezde düzenlenen bir panele katıldı.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Depboylu, kadınlar gününün önemine değinerek bu kapsamda MHP olarak, bilgi düşünce ve arzuları paylaşmak amacıyla kadınlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün 1921 yılından bu yana kutlandığını anımsatan Depboylu, bu manada kadınların daha iyi şartlara sahip olabilmesi için her yıl fikirler üretildiğini aktardı. Depboylu, "Düşüncelerin ve bakışın kadınlara yöneldiği bu özel günde toplumun, siyasal erkin, STK'ların, bilim camiasının ve basının konusu doğal olarak toplumsal cinsiyet algıları, kadınların yaşadığı sorunlar ve çözümleri olmuştur. Gönül istiyor ki artık kadınların sorunlarından çok başarılarını konu alalım. Bizi üzen sorunlar yerine umut dolu projeleri hayata geçirmenin heyecanını paylaşalım. Bizim arzu ettiğimiz o günleri en kısa sürede ulaşacağımıza dair inancımız çok yüksek. Zira kadının güçlü olduğu, devlet ve kültür harcından gelen kadim bir tarihimiz var. Yine tarihinden kök alan, geleceğe uzanan güçlü kadınlarımız var. Biz kadınlarımızın gücünü ve değerini tarihimizin derinliklerinden gelen bilgilerinden öğreniyor ve geçmişimizden gururlanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Türk mitolojisinde kadının yeri çok özel" Mitolojiye değinen Depboylu, dünya üzerinde varlığını sürdüren milletlerin hemen hemen her birinin mitolojisi olduğunu belirterek, mitolojide kadın ile ilgili verilerin kadına dair ulaşabilecek ilk ve en eski veriler olacağını değerlendirdi. Türk mitolojisinde kadının yerinin özel olduğunu kaydeden Depboylu, "Türk mitolojisinde önemli bir yeri bulunan ve güçlü bir karakter olarak temsil edilen Umay ana koruyuculuğun ve annelik ruhunu yeryüzüne yansıması olarak kabul edilmiştir. Kadın sadece ailenin direği olarak değil siyasi ve hukuki olarak da erkeğe eş değer konumdadır. Kadınlar erkeklerle birlikte at binmeyi, ok atmayı öğrenmiş savaşlara katılmıştır. Kara Fatma, Halime Çavuş, Çete Emir Ayşe, Tayyar Rahmiye ismi bugünlere ulaşan kadınlardan sadece bazılarıdır" diye konuştu.

Depboylu, kadın alanında daha çok çalışılması gerektiğinin altını çizerek, daha fazla emek ve mesai harcanması gerektiğini vurguladı. "Yerel seçimlerde kadın aktörü" 31 Mart yerel seçimlere de değinen Depboylu, seçim sonrası MHP'nin kazandığı belediyelerde bireysel farklılıklara duyarlı bütçeleme yaklaşımını uygulamayı hedeflediklerini açıkladı.

Depboylu konuya ilişkin, "Bireysel farklılıklara duyarlı bütçeleme yaklaşımındaki temel amacımız kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılar başta olmak üzere toplumun her bireyinin sorun ve ihtiyaçlarının dikkate alınarak, adil ve uygulanabilir disipline edilmiş bir bütçeleme sistemi sağlamaktır. Kadınlarımızın yerel yönetim politikalarıyla sorunlarının çözülmesi bizim hassasiyet gösterdiğimiz önceliğimizdir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında yerel idareler ana aktör konumundadır. Önümüzdeki günlerde Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz ile birlikte, konusunda uzman bilim adamlarının yer aldığı bir komisyon aracılığıyla, belediyelerimizde uygulanacak bireysel farklılıklara duyarlı bütçeleme faaliyetinin çalışmalarına başlayacağız" bilgisini verdi. Panelin ardından Genel Merkez'de yer alan tarihe adını kazımış kadınların fotoğraflarının ve hikayelerinin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.