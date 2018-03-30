MHP’li Belediye Başkanı, Avrupa Konseyinde konuşan Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret'e cevap Haberi

-Rafet Vergili'nin açıklamaları



( KARABÜK ) KARABÜK



- MHP’li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Avrupa Konseyi’nde konuşan Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret’in soykırım iddialarına cevap verdi. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 2014-2018 dönemi Türkiye Milli Heyeti Asıl Üyesi olarak Fransa’nın Strasbourg şehrinde bulunan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili kongrede bir konuşma yaparak soykırım iddialarına cevap verdi. Vergili yaptığı konuşmada; "Analiz yaparak konuşmama devam etmek istiyorum. 1927 Türkiye nüfusu 13.648.270, Kürt nüfusu 1.184.446. Bugün Türkiye nüfusu yaklaşık 85 milyon, Kürt nüfusu 8 milyon civarlarında. İskandinav'ya da yaşayan Samiler (Lappolar) 1930'larda 1,5 milyon civarında, bugün İsveç, Norveç, Finlandiya, Rusya'da toplam nüfusları 130 bin kişi. Kürtlerle aynı coğrafya durumuna sahip 4 ülkede yaşamları var ve bunlara soykırım uygulamış, asimile edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bugüne Kürtler üzerinde asimilasyon ve soykırım gibi bir düşünceye yer vermemiştir. Kürtler bizim her zaman kardeşimiz olmuş ve benim dahi akrabalık ilişkilerim vardır. Şehrimizde 10 bin Kürt kardeşimizle beraber yaşıyoruz ve bunlar İsveç, Norveç, Finlandiya tarafından kabul edilmemiş, yüzlercesi kobay olarak kullanılmış, seçme ve seçilme hakları da yoktur. Biz Kürtlerle eşit haklara sahibiz. Kürtlerin hiç bir hak mahrumiyeti yoktur. Kürt kardeşlerimizin ana dili kullanma hak talebi vardır. Bu probleminde Belçika da ki azınlıkların dil hakları çözüldüğü zaman çözüleceğine inanıyorum. Sürekli olarak propagandaları devlet bize yardım yapmıyor, kaynak vermiyor şeklindedir. Sürekli olarak da PKK mensupları Avrupa tarafından cesaretlendiriliyor. PKK finans ediliyor, silahlandırılıyor. Avrupa'da PKK'nın uyuşturucu pazarı Vergili, PKK’nın uyuşturucu pazarına dikkat çekerek şöyle devam etti: “Avrupalı gençlerin kanlarıyla aldığı silahları Türk devletine doğrultup kardeş kavgası çıkartmaya çalışıyorlar. Avrupa ve emperyal devletler PKK'yı cesaretlendirmese biz üniter devlet içerisinde Kürt kardeşlerimizle yaşamaya devam ederiz. Şu anda bunun örneğini burada yaşamaktayız. Türkiye'de mahkemesi bitmemiş, hatta Türk devletinden maaşlı 3/2'sini almaya devam eden, yargı önünde suçlanan bir kişiye konuşma hakkı verilmesini yerel yönetimler meclisinin değerlendirmesine bırakıyorum. Bizde Norveç, İsveç, Finlandiya gibi 1930'larda başlayıp 1980'lerde programı bitirseydik Kürt nüfusu 120 bin olurdu. Şimdi konuşmacı Belediye Başkanının sizlerin huzurunda şu sözleri söylemesini istiyorum; 'Ben PKK'dan talimat almadım. Hendekler kazılırken haberim yoktu. PKK'ya finans aktarmadım' diye teyit ederse bizde mevcut yaptırımlara karşı muhalefet olarak mücadele etme sözü veriyoruz.”

