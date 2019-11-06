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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
MHP'li Aycan: 'Türkiye, İngiltere'nin, Avrupa'nın plastik atığını alıyor'

MHP'li Aycan: 'Türkiye, İngiltere'nin, Avrupa'nın plastik atığını alıyor'

Aycan açıklama

( ANKARA ) MHP'li Aycan: "Türkiye, İngiltere'nin, Avrupa'nın plastik atığını alıyor" ANKARA

İngiltere Sekte Basın Toplantısı Toplantı Geri Dönüşüm 


- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, “Türkiye, İngiltere'nin, Avrupa'nın plastik atığını almaktadır. Bunu yanlış, tehlikeli buluyorum ve Türkiye'nin plastik atık alımını durdurmasını istiyorum" dedi.
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.
Aycan, ithal edilen plastik atıkların plastik üretim firesi veya toplanmış plastik malzeme olduğunu, bunların işlenerek ham madde haline getirildiğini söyleyerek, Türkiye'de yaklaşık 10 firmanın atık plastik ithal ettiğini ve plastiklerin eskidikçe kırılganlaştığını ifade etti.
Aycan, “En fazla plastik atık ithal eden ülke olan Çin. Son dönemde plastik atık alımını durdurdu. Çin'in dışında Malezya ve başka ülkeler de plastik atık alımını durdurdu fakat Türkiye plastik atık alımıyla ilgili bir kısıtlama yapmadığı için plastik atık ithalinde artış oldu.Ayda 42 bin ton plastik atık alınıyor. Türkiye, İngiltere'nin, Avrupa'nın plastik atığını almaktadır. Bunu yanlış, tehlikeli buluyorum ve Türkiye'nin plastik atık alımını durdurmasını istiyorum" dedi.
Aycan, Türkiye’nin çöp toplamada başarısız bir ülke olduğunu belirterek, "Bilinçsiz davranışlarla çevreyi kirleten bir ülkeyiz. Çöplerimizin yalnızca yüzde 10'unu geri dönüşüme gönderiyoruz. Bu nedenle daha çok çöp toplama ve ayrıştırma tesisine ihtiyacımız var fakat plastik atık ithalatı, Türkiye'de var olan atık toplama işi yapanlara da zarar vermiş, atık toplamaya sekte vurmuştur. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünü yaptığı 'sıfır atık' projesi de bundan zarar görmektedir” ifadelerini kullandı.
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