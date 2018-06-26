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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
MHP’li Aycan: “Bundan sonra mecliste siyaseti MHP yapacaktır”

MHP’li Aycan: “Bundan sonra mecliste siyaseti MHP yapacaktır”

Sefer Aycan konuşma

Toplantı İran Seçimleri Genel Başkan 

-katılımcılar detay

( KAHRAMANMARAŞ ) - MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, 24 Haziran seçimleri sonrası partilileri ve destekçileriyle bir araya gelerek, gündemi değerlendirdi KAHRAMANMARAŞ

- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, partilileriyle bir araya geldiği toplantıda, “Bundan sonra mecliste siyaseti MHP yapacaktır” dedi.
Özel bir tesiste akşam yemeğinde teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Aycan, meclisin kilit partisinin artık MHP olduğuna dikkati çekerek, “Elbette 49 vekil bizim beklediğimizden azdır ama bu 49 vekil bütün değerlerin üstündedir, büyük bir mücadelenin eseridir. Meclis aritmetiğinde, MHP’yi kilit konuma getirmiştir. 600 vekil var mecliste, her zaman ve bundan sonra bütün gözler 49 vekilin üzerinde olacaktır. Bundan sonra mecliste siyaseti MHP yapacaktır. Biz ne dersek o olacaktır. Bugün MHP mecliste kilit konumdadır. MHP’nin genel başkanı hem Recep Tayyip Erdoğan’ı kurtarmıştır hem AK Parti’yi kurtarmıştır hem meclisi hem de devleti kurtarmıştır. Bu da böyle bilinsin” dedi.

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