MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan: “Kahramanmaraş'ın yerli insanları öldürüldü. Bu kişilerin cenazeleri hastaneye alınmaya gidildiğinde hastane önündeki vatandaşa uzak menzilli suikast silahlarıyla ateş edilerek Kahramanmaraş'ın yer

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( ANKARA )lileri öldürüldü” ANKARA



- Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, “Kahramanmaraş'ın yerli insanları öldürüldü. Bu kişilerin cenazeleri hastaneye alınmaya gidildiğinde hastane önündeki vatandaşa uzak menzilli suikast silahlarıyla ateş edilerek Kahramanmaraş'ın yerlileri öldürüldü” dedi.

MHP Milletvekili Sefer Aycan, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Aycan, HDP milletvekillerinin 1978 yılında Kahramanmaraş’ta yaşanan olaylarla ilgili Kahramanmaraş ve Kahramanmaraşlılara yönelik ithamlarda bulunduklarını söyledi.



Aycan, “Kahramanmaraş Lisemiz tek liseydi ve pansiyonumuz vardı. Pansiyon 300 kişilikti. Tüm eski öğrencilerin kaydı silindi, başka şehirlerden özellikle getirilen öğrenciler yerleştirilmişti. Başların da yine dışarıdan tayin edilen öğretmenler pansiyon yöneticisi yapılmış, o öğretmen ve öğrenciler birlikte eylemler yapıyordu" ifadelerini kullandı. Aycan, Kahramanmaraş Lisesinde her gün öğrencilerin okuldan uzaklaştırıldığını belirterek, “Her gün Kahramanmaraş Lisesinde yerli öğrenciler okuldan uzaklaştırılıyordu, en son benim de içinde olduğum 50 kadar yerli öğrenci polis tarafından okulun dışına çıkarıldık ve eğitim hakkımız engellendi ve coplandık, çamura yatırıldık. 21 Aralık günü 2 öğretmen öldürüldü. Sonrasında cenazede provokasyonlar yapıldı. Dükkanlar tahrip edildi, talan edildi, Kahramanmaraş'ın yerli insanları öldürüldü. Bu kişilerin cenazeleri hastaneye alınmaya gidildiğinde hastane önündeki vatandaşa uzak menzilli suikast silahlarıyla ateş edilerek Kahramanmaraş'ın yerlileri öldürüldü. Sonra kardeş kavgası ve çatışma oldu. Üç, dört gün insanların çatışmasına göz yumuldu. 1978'de Kahramanmaraş'ta yaşananlar organizedir, Kahramanmaraş ile alakası olmayan insanların burada kardeş kavgası çıkarmasıdır. Biz, bu acılarla büyüdük. Bu acıları unutmaya çalışırken, kardeşliğimizi tekrar inşa etmeye çalışırken tekrar anma günü bahanesiyle provokasyonlar yapılmaktadır. HDP'li iki milletvekili herkesi Kahramanmaraş'a gitmeye davet ediyor. Bunu iyi niyeti bir çaba olarak görmüyorum. Bunu çok tehlikeli bir girişim olarak görüyorum" dedi.



