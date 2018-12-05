Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
MHP istanbul milletvekili Hayati Arkaz:''Sivas Kongresi sadece Sivas'ı değil, tüm coğrafyayı, Türkiye'yi ilgilendiren bir kongredir'

MHP istanbul milletvekili Hayati Arkaz:''Sivas Kongresi sadece Sivas'ı değil, tüm coğrafyayı, Türkiye'yi ilgilendiren bir kongredir'

Arkaz'ın açıklaması

( ANKARA ) MHP istanbul milletvekili Hayati Arkaz:''Sivas Kongresi sadece Sivas'ı değil, tüm Türk coğrafyasını, Türk milletini ve Türkiye'yi ilgilendiren bir kongredir" ANKARA

Lyon Gesi Oksijen Milletvekili 


- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz,''Sivas Kongresi sadece Sivas'ı değil, tüm Türk coğrafyasını, Türk milletini ve Türkiye'yi ilgilendiren bir kongredir" dedi.
Arkaz, Sivas'ta 15-20 yıldır köylülerin şehre gittiğini belirterek, ''Anadolu'nun göçünü durdurmak zorundayız. İstanbul'da 20 milyon kişi, Marmara Bölgesi'nde 30-35 milyon kişi yaşıyor. Marmara Bölgesi artık kaldırmıyor. Ne su, ne oksijen, ne ağaç kaldı. Her tarafı betonlaştırdık'' ifadelerini kullandı. Yerel seçimlerde AK parti MHP ittifakına yön eşlik soruya Arkaz, ''MHP Genel Başkanı'ndan ilçelerine kadar herkes, bu işin dimdik arkasında. Bu seçimlerde ciddi çalışma yapacağız. MHP kendisine yakışır şekilde oylarını alacak, iddialı olduğu yerlerde belediyeleri alacak'' şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Cumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan TepkiCumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan Tepki
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı