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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem: “Güneydoğu başta olmak üzere Anadolu'nun birçok yerinde yaşanan istihdam sorununa kalıcı çözümler bulunması gerekir”

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem: “Güneydoğu başta olmak üzere Anadolu'nun birçok yerinde yaşanan istihdam sorununa kalıcı çözümler bulunması gerekir”

Erdem açıklama

( ANKARA ) ANKARA

Engelli Öğretmenler Basın Toplantısı Öğretmenler Öğretmen Atamaları Engelli Öğretmen 


- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, “Güneydoğu başta olmak üzere Anadolu'nun birçok yerinde yaşanan istihdam sorununa kalıcı çözümler bulunması gerekir" dedi.
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.
Erdem, Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin öğretmen atamalarının ve öğretmenler arasındaki unvan farklarının olduğunu belirterek, mevcut öğretmen arzının öğretmen açığını karşılayabilmesine rağmen öğretmen açığının her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

Erdem, “Öğretmen istihdamında sorun yaşayan bölgelerde, sözleşmeli öğretmenlik ve geçici görevlendirme yolları ile geçici çözümler uygulanıyor. Güneydoğu başta olmak üzere Anadolu'nun birçok yerinde yaşanan istihdam sorununa kalıcı çözümler bulunması gerekir. Sözleşmeli öğretmenler geleceğe dönük kaygılar yaşıyor ve bunun da mutsuzluğa neden oluyor. Sözleşmeli öğretmenlerimizle ücretli öğretmenlerimiz arasındaki farkın kaldırılmasını, öğretmenlerimizin 3600 ek gösterge ile çalıştırılmasını ve engelli öğretmenlerimizin tamamının kendi branşlarında atanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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