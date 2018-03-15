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( ANKARA ) MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: "Artık CHP'nin tutarsızlıkları paçalarından akmaktadır" ANKARA



- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Özgür Özel, Musa Çam'ın sözleri nedeniyle Genel Başkan ve hepimizden özür diledi. Şimdi kendi sözünü mü çiğniyor? Artık CHP'nin tutarsızlıkları paçalarından akmaktadır" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Akçay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Akçay, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ittifak yasa tasarısının Genel Kuruldaki görüşmelerini izlediğini anımsattığını dile getiren Akçay, "Aklını peynir ekmekle yemiş olmalı ki 'diğer yasalar çıkarken niye gelmemiş de o gün gelmiş?' diyor. Ben de soruyorum. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hangi yasa çıkarken gelip Meclis'te bulunmuştur? Atanamayan öğretmenler, taşeronlara kadro verilmesi, işsizlik sorunlarıyla ilgili görüşmelerde Kılıçdaroğlu Mecliste yer almış mı da Özel bize bunu soruyor? Sayın Kılıçdaroğlu, CHP'nin verdiği gensorularda bile bulunmadı çoğu zaman. Tezkere görüşmelerinde yer almadı. Grup önerilerinde Kılıçdaroğlu'nu Mecliste gören yok. Konuşurken, mantıklı, tutarlı şeyler söylemek lazım" ifadelerini kullandı. Özel'e yönelik olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kavgayı başlattığı anlamına gelecek sözlerin yüzsüzlük olduğunu belirten Akçay, "Özgür Özel, Musa Çam'ın sözleri nedeniyle Genel Başkan ve hepimizden özür diledi. Şimdi kendi sözünü mü çiğniyor? Artık CHP'nin tutarsızlıkları paçalarından akmaktadır" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun 'örgüt ve parti militanı üyeler istiyorum' sözlerini hatırlatan Akçay, "Militan, mücadelesini zor kullanarak ve yasa dışı yollarla yapan taraftara denir. Parti ayrı bir de örgütleri mi var bunların? Bu ne demek? Mücadelelerini zor kullanarak sokakta, Mecliste de zorbalıkla, tahrikle, provokasyonlarla, militanca yapacaklar. CHP grubunun pek çok milletvekili de militanca hareket etmektedir. Özgür Özel de militan başlığına soyunmuş durumda" şeklinde konuştu.

Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün 'İttifak tavanda var, tabanda yok' açıklamasına yönelik soruya, "İttifak tavanda da var tabanda da var. Genel başkanımız, yerel seçimlerde partiler arasında bir ittifakın zorlama olacağını söyledi.



Dolayısıyla yerel seçimlere ilişkin ittifak meselesinin çok iyi anlaşılamadığı görülüyor: Yerel seçimler normal seyrinde yapılacak. Ancak MHP olarak sayın genel başkanımızın da ifade ettiği gibi ittifak ruhunun bozulmasına asla izin vermeyeceğiz. Tavanda da tabanda da bütün partililer, özen gösterecek, bu çerçevede yürütülecek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstiklal Marşı'na yönelik soruya Akçay, "İstiklal Marşı ile ilgili hiçbir tartışma yok. Sayın Cumhurbaşkanımız da herhangi bir tartışma yapmış değil, bir yorum getirmiş neticede. Türk milleti, İstiklal Marşı'nı bütün mısralarıyla, notalarına kadar hücrelerinde hissetmiştir. Aziz ve necip milletimiz, bunun takdirini vermiştir ve verecektir. Geçmiş yıllarda bu konuda çeşitli yorumlar yapılmıştı. Bu konuda müzikologların, bestekarlar, şairler, konunun uzmanları kültür ve sanat adamlarının görüşlerine başvurmanızda fayda var. Bunun siyasi tartışma konusu yapılmasını doğru bulmuyorum" şeklinde cevap verdi.(AUO-BC -

