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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: “15 Temmuz, Türk milletinin iradesine sahip çıktığı, yeniden diriliş destanını yazdığı gündür”

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: “15 Temmuz, Türk milletinin iradesine sahip çıktığı, yeniden diriliş destanını yazdığı gündür”

KONUŞMA

( ANKARA ) ANKARA

İç Savaş Özel Oturum Darbe Girişimi Terör Örgütü Teröristler 


- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “15 Temmuz, Türk milletinin iradesine sahip çıktığı, yeniden diriliş destanını yazdığı gündür. 15 Temmuz'da içinde bulunmakla iftihar ettiğimiz milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisimiz tarihinde ilk kez bombalanmış ve kurşunlanmıştır. Meclisimiz milletimizin şanına yaraşır bir şekilde şahlanan birlik ruhuyla FETÖ'cü hainlerin ve efendilerinin oyunlarını bozmuş, Meclisin işgali önlenmiştir” dedi.
TBMM Genel Kurulunda 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümü nedeniyle özel oturum düzenlendi.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay yaptığı konuşmada, 15 Temmuz alçak FETÖ tertibinde Genelkurmay Karargahı'nın işgal edildiğini, köprülerin tutulduğunu söyleyerek, “Bu darbe girişimi, Cumhurbaşkanını, hükümeti, topyekûn devleti, Türk milletini, milli iradeyi ve siyaset kurumlarını hedef almıştır. Milli irade ve hukuk yok edilmek, ülkemiz kaosa sürüklenerek iç savaş çıkarılmak istenmiştir. 15 Temmuz'da eli kanlı FETÖ'cü teröristler, Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirmek, ülkemizi işgal etmek için darbe girişiminde bulunmuştur. Ancak Türk milleti canı pahasına tankların önünde durmuş, gözünü kırpmadan kurşunlara meydan okumuş, bombalara etten duvar örmüştür. Şehit olmuş ancak devletimize diz çöktürmek isteyen hainlere geçit vermemiştir. Bu anlamda 15 Temmuz, Türk milletinin iradesine sahip çıktığı, yeniden diriliş destanını yazdığı gündür. 15 Temmuz'da içinde bulunmakla iftihar ettiğimiz milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisimiz, tarihinde ilk kez bombalanmış ve kurşunlanmıştır. Meclisimiz milletimizin şanına yaraşır bir şekilde şahlanan birlik ruhuyla FETÖ'cü hainlerin ve efendilerinin oyunlarını bozmuş, Meclisin işgali önlenmiştir” dedi.
FETÖ’nün asırlardır devam edegelen Anadolu'nun istila planlarının 21'inci yüzyıldaki adı olduğunu ifade eden Akçay, “Yıllar boyunca din kisvesi ve cemaat maskesiyle topluma ve devlet kurumlarına sinsice sızan FETÖ terör örgütü, bir virüs gibi toplumu ve devlet kurumlarını felç etme girişiminde bulunmuştur. Devlet, onun bunun yuvalanacağı, informel yapıların sızıp gizli gündemini icra edeceği bir yer değildir, olmamalıdır. Devlet, Türk milletinin siyasi teşkilatlanması, egemenliğinin güvencesi, istikbalinin garantisidir” ifadelerini kullandı.
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