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( BURSA ) MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: "Zilletin oyununu Allah’ın izniyle birlikte bozacağız”- "Cumhur ittifakı Cumhuriyetin 100. yılına ulaşmak azmindedir" BURSA



- MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da, “Türkiye’nin yıkımını dileyenler, zillete kucak açanlar tarihin yanlış yerinde durduklarını anlamak zorunda kalacaklardır” diye konuştu.

“Türkiye’nin yıkımını isteyenler kaybedecek” MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da törende yaptığı konuşmada, “Bugün bizim için tarihî bir gün. Bu anlamlı günü partimizin 50. kuruluş yıl dönümüne tesadüf etmesi ayrı önem katıyor. Gerçekten Bursa’da gelecek nesillere emanet edilecek, böyle güzel bir hatırayı önemsiyorum ve anlamlı buluyorum. Cumhuriyet tarihinin en kilit, en kritik milli beka açısından en stratejik seçimlerinden biri 22 gün sonra yapılacaktır. Aziz milletimiz bir defa daha tarihi iradesini sandığa yansıtacaktır. 31 Mart’ta sağ duyu birlikteliği galip gelecektir. Türkiye’nin yıkımını dileyenler, zilletle kucak açanlar tarihin yanlış yerinde durduğunu anlamak zorunda kalacaklardır. Türk milleti bekasını sandıkta sahip çıktığı 31 Mart’ta gösterecektir. Zillete bulanmış siyasi aktörler hezimete uğrayacaktır. Terör bir beka sorunudur. Ekonomik saldırılar, etnik ve mezhebi provokasyonlar milli güvenliğimize yönelik tehdit ve komplo riski ve tehlikelidir” şeklinde konuştu.

“Zilletin oyununu Allah’ın izniyle birlikte bozacağız” 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir dediklerini hatırlatan Büyükataman, “Birileri hop oturup, hop kalkıyorlar. Beka ile bu seçimin ne ilgisi var diyenlerin niyetleri bozuktur. Türkiye’nin kuyusunu kazanlar bu kuyuya düşmekten kurtulamayacaklardır. cumhur ittifakı Cumhuriyetin 100. yılına ulaşmak azmindedir. cumhur ittifakı doğru siyasetin tarafıdır. Zilletin geleceği olmaz, milletimize hayrı dokunmaz. Ne yaparsa yapsınlar cumhur ittifakını durduramayacaklardır. cumhur ittifakı millî kuruluşun simgesidir. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben dememiz boşuna söylenmemiştir. Cumhur ile Cumhuriyeti bir kez daha kucaklaştıracağız. Zulme, hep beraber direneceğiz. Zilletin oyununu Allah’ın izniyle birlikte bozacağız. Tehditlere, beraberce göğüs gereceğiz. Biz Türk milliyetçileriyiz, Türkiye’nin teminatı cumhur ittifakıyız. Beka için milli karar, cumhur için istikrar diyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve meclis üyeliklerinde cumhur ittifakı beklediği sonuçları alacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu ve endişesi olmasın” diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu da, “Milletlerin milli hafızalarını oluşturan şahsiyetler vardır. Bu şahsiyetlerin yeni nesillere mutlak süratle intikal ettirilmesi gerekir. Belediye başkanımıza ve meclis üyelerine Başbuğumuzun isminin verildiği için teşekkür ediyorum” dedi.

Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Milletvekilleri Hidayet Vahapoğlu, İsmet Büyükataman’ın yanı sıra İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı ve teşkilat mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.



