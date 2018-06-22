MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: “Bu seçim sonuçlarını oldu bittiye getirmeye, hatta bir dış müdahaleye zemin oluşturmaya çalışanlar var”

-BÜYÜKATAMAN KONUŞMASI



( BURSA -HD)- “Türkiye’nin huzuru, güvenliği ve siyasi istikrarı üzerine hesabı olan, kapalı kapılar ardında küresel çetelerle iş tutanlar kimlerse, bu Cumhur ittifakından rahatsız olan da onlardır” BURSA



- MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türkiye’nin huzuru, güvenliği ve siyasi istikrarı üzerine hesabı olan; kapalı kapılar ardında küresel çetelerle iş tutanlar kimlerse, bu Cumhur ittifakından rahatsız olan da onlardır" dedi.

Alemdar mahallesinde nokta mitingi yapan Büyükataman’a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Burada vatandaşlara seslenin Büyükataman, “Bir takım çevreler bu seçimlere gölge düşürmek için adeta el ovuşturuyorlar. Bu seçim sonuçlarını bir oldu bittiye getirmeye bu seçim sonuçları üzerinden Türkiye’de yeni bir kalkışma başlatmak için ve hatta bir dış müdahaleye zemin oluşturabilmek adına gayret içerisinde olduklarına dair ciddi duyumlar alıyoruz. Bu itibarla seri kanlı ve soğuk kanlı irademize ve sandığa sahip çıkabilecek bir duruş ortaya koymak suretiyle bu seçimlerin dosta düşmana örnek olabilecek düzeyde dirayetlendirilmesinin temini konusunda dikkatli olunmasını hasreten istirham ediyorum. Cumhur ittifakı dillendirilmeye başlandığı andan itibaren birileri adeta nasırına basılmışçasına ayağa kalktı. Bu ittifaktan kimlerin rahatsız olduğunu iyi yerli yerine koyup değerlendirmek lazım bugün adeta gökkuşağı koalisyonu oluşturmuşcasına beş benzemez ve avaresi bu seçim ittifakı mutabakatından oldukça rahatsız olmuş görünüyorlar. Bu ülkenin ve milletin geleceğine dair hesabı kitabı olan kimlerse bu cumhur ittifakından rahatsız olanda onlar olmuştur. Türkiye’nin huzuru, güvenliği ve siyasi istikrarı üzerine hesabı olan kapalı kapılar ardında küresel çetelerle iş tutanlar kimlerse bu cumhur ittifakından rahatsız olanda onlardır” şeklinde konuştu.



