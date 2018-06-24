MHP Genel Sekreteri Büyükataman oyunu kullandı

-BÜYÜKATAMAN KONUŞMASI

-DETAYLAR



( BURSA -HD) BURSA



- MHP Genel Sekreteri İsmet Büyüktaman, oyunu Bursa’da kullanıp seçimlerin ülkemize, milletimize ve Bursa’ya hayırlar getirmesini diledi. Nilüfer ilçesi Ertuğrul mahallesi Koç Ortaokulu 1193 nolu sandıkta oyunu kullanan Büyükataman, “Bugün çok önemli bir seçim gerçekleştiriyoruz. Bu seçimlerin ülkemize, milletimize ve Bursa’ya hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Seçimlerin huzur içinde her hangi bir provokasyona sebebiyet vermeyecek ve akli selim içerisinde nihayetlenmesi en büyük temennimiz ve arzumuz. Milletimiz vatandaşlık sorumluluğunu yerine getirmek için fevkalade bir hassasiyet içerisinde oyunu kullanıyor. Şuan itibariyle katılım da üst düzeyde olacak. Biz yapmış olduğumuz çalışmalarda katılımın önemini sandığı sahiplenmenin gerekliliğini milletimizin dikkatine taşımaya gayret sarf ettik. Görüyorum ki milletimiz en az bizim kadar bu hassasiyeti ve sorumluluğu hissederek bugün görevini yerine getirmenin gayreti içerisinde bu seçimler Türkiye’de yeni bir sayfanın açılmasına imkan sağlayacak. Bilindiği üzere 16 Nisan’da gerçekleştirilen referandumla cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle alakalı milletimiz bir irade ortaya koydu. İnşallah bu akşamda milletimizin beklentilerine uygun bir tablo ortaya çıkar Türkiye yarından itibaren bütün problemlerini en kısa sürede halledebilecek bir kararlılık içerisinde yeni sistemle millete hizmet noktasında bir gayret içerisinde oldu. Biz MHP olarak uhulet ve suhuletle bu seçimlerin nihayetlenmesi ve millet iradesinin sağlıklı bir şekilde tecellisi adına üst düzeyde bir sorumluluk anlayışı içinde bugüne kadar oldu. İnşallah aziz milletimiz bu seçimlerde MHP’ye bir sorumluluk tebliğ ettiği takdirde aynı anlayış, hassasiyet ve heyecan içerisinde hizmete devam edeceğimizden hemşehrilerimiz emin olsun" dedi.



