MHP Genel Başkanı Bahçeli: ' Yurtta Sulh Konseyi'ni çıkarmak lazım'



- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FETÖ ile mücadeleye yönelik olarak, "Yurtta Sulh Konseyi'ni çıkarmak lazım" dedi.

Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcıları ve TBMM Grup Başkanvekilleri ile birlikte gazetecilerle buluştu ve gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı.Bahçeli, Osmaniye'de duruma ilişkin soruya, "2 AK parti, bir MHP milletvekili çıkardı. Ama merkezde MHP oyu fazladır. Arzuladığında AK Parti MHP aday çıkarıp yarış yapabilir. Cumhur ittifakın olumlu yönünü göz önüne alarak aday göstermemeyi prensip olarak ele aldığını söyledi.



Bende arzularsanız çıkarın dedim. 3 büyükşehir dışında aday çıkarmamayı prensip edindik" ifadelerini kullandı. Meslek Odaları'ndaki Türk isminin çıkarılmasına yönelik soruya bahçeli, "Meclise geldiğinde değerlendirir, gereğini yaparız" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun sokağa çağrısına yönelik olarak Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geçtiğinden itibaren ana muhalefet diye bir parti yok. İktidarın karşısında ikinci, üçüncü parti var. Kılıçdaroğlu benim okul arkadaşım saygım var. Ama son günlerdeki tartışmadan vazgeçesi lazım. 68 nesli bir kıvılcım ile Türkiye'yi nereye getirdi görmek lazım. Batıdaki olaylarla heveslenmemek lazım. Kar suyu kaçırmanın faydası yok. Tatile gönderse iyi olur" diye konuştu.

Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruya Bahçeli, "Bir devlet toplum hayatı akışına yöntemler var ama kullandığı yöntem Türkiye ise düşünmek lazım. İktidar olayları takip etmesi anlatması önemli. Neden Türkiye'de, neden oldu? Soruların cevabını Suudi Arabistan vermeli. Faili Türkiye'ye vermeli. Suudi Arabistan'ı uzak tutmamak gerek" dedi.

FETÖ operasyonlarına yönelik olarak ise Bahçeli, "FETÖ ile mücadele devam ediyor. 8. ayakta, siyasette ses yok. Bunun üzerine gidilmesi lazım. Okul, yurt, bankadan kredi çekmişlerle Türkiye'yi meşgul edenler FETÖ'nün kanıtıdır. Yurtta Sulh Konseyi kim? Asker, bürokrat kanadı kim? Bir öğrenci kredi almış, baba harçlık göndermiş, oradan başlayınca Yurtta Sulh Konseyi'ni telaffuz eden yok. Yurtta Sulh Konseyi'ni çıkarmak lazım" diye konuştu.

Af konusundaki bir soruya Bahçeli, "Meclis'te tasarımız duruyor. Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız verdi. Gündeme alınmasını bekliyoruz. Çıkmasının faydası var. 50 milletvekili çıkacak değil" karşılığını verdi. İnönü'ye ilişkin olarak bahçeli, "İsmet Paşa'yı kim anlatacak? Tutarlı bir liderdi. Bu tartışmalara müsaade etmemek lazım. CHP kaşımak istiyorsa, gerek yok. İnönü'yü tarih istediği yere koydu" diye konuştu.

Beşiktaş ilk e ilgili soruya Bahçeli, "Beşiktaş iyi gitmiyor. İkinci devreye hazırlanıyoruz. En fazla gol atanları sayıyorlar içinde bir tane Türk yok. Biz kendi sporcumuzu ne zaman yetiştirip ne zaman gol atmayı öğreteceği sorun bu" şeklinde konuştu.



