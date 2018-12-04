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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Yeni bir çözüm süreci için kendini akil sanan zeka özürlüler bu kış kıyamette niye Oslo'ya giderler? Kandil'e gitseler kendilerini yormazlardı. Yine bildik isimler sahnededir. Yarım akıllı çürük akiller, Türkçe İzle

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Yeni bir çözüm süreci için kendini akil sanan zeka özürlüler bu kış kıyamette niye Oslo'ya giderler? Kandil'e gitseler kendilerini yormazlardı. Yine bildik isimler sahnededir. Yarım akıllı çürük akiller, Türkçe İzle

Bahçeli'nin açıklamaları

Özgürlük Zeka Özürlü Toplantı Grup Toplantısı Çözüm Süreci 

-detaylar

( ANKARA -2) MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yeni bir çözüm süreci için kendini akil sanan zeka özürlüler bu kış kıyamette niye Oslo'ya giderler? Kandil'e gitseler kendilerini yormazlardı. Yine bildik isimler sahnededir. Yarım akıllı çürük akiller, Türkçe konuşuyorum, kulak verin; çözüm süreci gömüleli çok olmuştur, şansınızı fazla zorlamayın"-"Gözlem noktalarını finanse edecek Suudi Arabistan Allah'tan korkuyorsa önce işlediği vahşi cinayetin bedelini ödesin. Kılıç dansıyla belki bu günler kurtarılmış olabilir ancak bunların hiçbiri muhatabına onur sağlamaz, şeref katmaz"-"Gerek Suudi Arabistan'ın gerekse Birleşik Arap Emirliklerinin 15 Temmuz'a nasıl baktıkları sır değildir. Şimdi de ABD'nin gözüne girebilmek için terör örgütlerine destek vermeleri alçaklıktır, kepazeliktir"-"Şu feleğin işine bakın ki Fransa sarsılmaktadır. Hatta 2. Fransız devriminden bile bahsedilmektedir. Sokaklara çıkan sarı yelekliler her yeri yakıp yıkmaktadır. Demokrasi, özgürlük ve insan hakları konusunda mangalda kül bırakmayanların foyası meydana çıkmıştır. Gezi olayları sırasında polisin müdahalesinden rahatsız olan Fransa, bugünlerde ne dediyse yemiş yutmuştur"-"Biz başkalarının krizinden el ovuşturan bir ülke değiliz. Zamanında merhamet göstermiş ecdadın asil varisleriyiz. Avrupa zihniyeti çifte standarttan, geldiğimiz bu aşamadan vazgeçmelidir. Düşmanlığın kimseye faydası yoktur"-"Gün olacak devran dönecek, herkes yaptığını çekecektir. Hiçbir şey kimsenin yanına kar kalmayacaktır. Fransa'nın hali ibret vesikasıdır" ANKARA

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

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