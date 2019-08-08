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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Türkiye’ye Fırat’ın doğusundan, Irak ve Suriye’den meydan okunmaktadır' Haberi

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Türkiye’ye Fırat’ın doğusundan, Irak ve Suriye’den meydan okunmaktadır' Haberi

Bahçeli'nin açıklamaları

Dinler İslam Basın Toplantısı Toplantı Saldırı 

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( ANKARA -1) MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye’ye Fırat’ın doğusundan, Irak ve Suriye’den meydan okunmaktadır"- "Dikkatlerinizi çekmek isterim ki mütecaviz niyetlerinde Türk ve islam değerlerine yönelik, hırs, öfke yatmaktadır"- "Yüce dinimiz islam hem dıştan hem içten saldırı altındadır"- "Ülkemizin önü iç ve dış blokajlarla kesilmektedir"- "FETÖ'cü alçakların baş aktör olduğu dinler arası diyaloğun amacı İslamı geriletmektir"- "Keşmir üzerine kumar oynayanların niyeti aşikardır" ANKARA

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

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