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( ANKARA -1) MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye’ye Fırat’ın doğusundan, Irak ve Suriye’den meydan okunmaktadır"- "Dikkatlerinizi çekmek isterim ki mütecaviz niyetlerinde Türk ve islam değerlerine yönelik, hırs, öfke yatmaktadır"- "Yüce dinimiz islam hem dıştan hem içten saldırı altındadır"- "Ülkemizin önü iç ve dış blokajlarla kesilmektedir"- "FETÖ'cü alçakların baş aktör olduğu dinler arası diyaloğun amacı İslamı geriletmektir"- "Keşmir üzerine kumar oynayanların niyeti aşikardır" ANKARA



- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.



