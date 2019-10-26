MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Televizyonlardaki değerli bilim insanlarından rica ediyorum, Türkiye'nin geleceğini şekillendirebilecek yaklaşımlar ortaya koysunlar' Haberi

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( ANKARA -TEMİZ-2) MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Televizyonlardaki değerli bilim insanlarından rica ediyorum, Türkiye'nin geleceğini şekillendirebilecek yaklaşımlar ortaya koysunlar"-"3 buçuk aydan beri dinliyorum. Hepsini üst üste koyuyorsunuz, şimdi yeni bir moda var ya sıfır atık diyorlar. Bütün fikirler sıfır atık" ANKARA



- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde açıklamada bulundu.



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