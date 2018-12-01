MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Şu ana kadar ki gelişmeler olumludur. Cumhur İttifakı iyi gidiyor' Haberi

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( ANKARA - TEMİZ GÖRÜNTÜ) MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Şu ana kadar ki gelişmeler olumludur. Cumhur İttifakı iyi gidiyor" - "Saygı vardır, saygı kavramı içerisinde jestler de olabilir" - "Zillet ittifakını koalisyona dönüştürmek istiyorlarsa onların en tabii hakkıdır" ANKARA



- MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı "Cumhur İttifakı"na ilişkin soruları cevapladı.

