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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Şu ana kadar ki gelişmeler olumludur. Cumhur İttifakı iyi gidiyor' Haberi

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Şu ana kadar ki gelişmeler olumludur. Cumhur İttifakı iyi gidiyor' Haberi

Bahçeli'nin soruları cevaplaması

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( ANKARA - TEMİZ GÖRÜNTÜ) MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Şu ana kadar ki gelişmeler olumludur. Cumhur İttifakı iyi gidiyor" - "Saygı vardır, saygı kavramı içerisinde jestler de olabilir" - "Zillet ittifakını koalisyona dönüştürmek istiyorlarsa onların en tabii hakkıdır" ANKARA

- MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı "Cumhur İttifakı"na ilişkin soruları cevapladı.
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