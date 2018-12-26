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( ANKARA /SORU-CEVAP-2) MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sana zaten yazık olmuş Sayın Akpınar. 21'inci yüzyılda 1945'i örnek göstererek eleştiri yapmak, bu eleştiri değildir. Bu Metin Akpınar gibi toplumun genel kabul gören sevdiği bir sanatçının bu duruma düşmesi kötü bir örnektir"- (Metin Akpınar) "Konuşmalar çok hoş değildi. 28 Nisan 1945 İtalyan faşist lider Mussolini sevgilisiyle ayaklarından asılmıştır. Bu korkunç bir resimdir. 'Bu konuşmanın bireylerin özgür iradesiyle geleceklerini tayin edebilecekleri rejim demokrasidir' bu doğrudur. 'Ulaşamazsak her faşizmin karşılaştığı gibi liderini ayağından asarlar, belki mahzende zehirlenerek ölür. Ama bize yazık olur' "-"Hem kendisine hem demokrasiye yazık etmiştir. Böyle şey olmaz, olmamalı. Bizim toplumumuzda ayaktan asılma yoktur. Bu Türkiye'de hiçbir siyasetçinin hakkında düşünülmeyecek bir durumdur. 'Bu benim gafletimdir, cehaletimdir, milletimden özür diliyorum' demesi lazımdır. Bu örneklerle bir yere varamazsınız" ANKARA



- MHP lideri Devlet Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle sohbet toplantısında soruları cevapladı.

