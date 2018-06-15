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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partililerle bayramlaştı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partililerle bayramlaştı

Bahçeli'nin konuşması

Ekonomik Büyüme Seçim Sandığı Bayramlaşma Milletvekili Anayasa Değişikliği 

-Partililerle bayramlaşması
-Genel ve detay

( ANKARA )- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:- "MHP’liler Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan’a oylarını kullanacak, Cumhur ittifakında oyunu kullanırken de ittifakı oluşturan siyasal kimliğini koruyarak ilk defa Türkiye’de bir ittifak yapısı içerisinde varlığını sürdürmek isteyen MHP’ye oy vereceklerdir. Bunu hiç kimse engelleyemeyecektir"- “Bu seçimin arka planı Türk milletinin geleceğidir, Türk milletinin teminatıdır"- "Cumhuriyetin ilanından sonra çok partili siyasi hayata geçilmiştir. 71 yıl sonra ilk kez bir anayasa değişikliği arkasından bir halk oylaması ve alınan karar gereği 24 Haziran’da da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş projesi hayata geçmiş olacak" ANKARA

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “MHP’liler Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan’a oylarını kullanacak, Cumhur ittifakında oyunu kullanırken de ittifakı oluşturan siyasal kimliğini koruyarak ilk defa Türkiye’de bir ittifak yapısı içerisinde varlığını sürdürmek isteyen MHP’ye oy vereceklerdir. Bunu hiç kimse engelleyemeyecektir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezinde partililerle bayramlaştı. Bayramlaşmada yaptığı konuşmada Bahçeli, “Bu seçimlerde halkla yüz yüze kol kola el ele bir çalışma dönemi başlatmış olan milletvekili adaylarımız ve teşkilatlarımız umuyorum sessiz bir çoğunlukla TBMM’de güçlü bir MHP’nin varlığını ortaya koyacaklardır. Hepsine şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. “Bunu hiç kimse engelleyemeyecektir” Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti: “Seçim yaklaştıkça kara propaganda fitne fesat medya ve diğer araçlarla özellikle MHP üzerinde önemli bir kurgular yapmakta ve bazı değerlendirmeler içerisinde bulunarak MHP’yi yok farz etmekte veya sıfırın altında bir rakam akıllarına gelmiş olsa onu tekrarlayarak kamuoyunu aldatmaya çalışmaktadırlar. Bunlar 24 Haziran sabahı seçim sandığına gidip gitmeyeceği şüpheli olan insanlar, kime oy vereceği meçhul insanlar Allah nasip ederse 24 Haziran saat 12’den sonra her biri şaşkın ördeğe dönecek ve MHP’nin varlığını göreceklerdir. Öte yandan bu fitne ve fesat son günlerde değişik üsluplarla yaygınlaşmakta bütün bunlara karşılık MHP Cumhur ittifakını oluşturan iki partiden bir tanesidir. Cumhur ittifakının adayı ise Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Dolayısıyla MHP’liler Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan’a oylarını kullanacak, Cumhur ittifakında oyunu kullanırken de ittifakı oluşturan siyasal kimliğini koruyarak ilk defa Türkiye’de bir ittifak yapısı içerisinde varlığını sürdürmek isteyen MHP’ye oy vereceklerdir. Bunu hiç kimse engelleyemeyecektir. Değişik usullerle arkadaşlarımızı zihni kargaşaya sürüklemek isteyenler burada gerçeği yine 24 Haziran saat 12’de en geç görmüş olacaklardır.” “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bekamız, güvenliğimiz, geleceğimiz, ekonomik büyümemiz, milletçe yükselişimizin bir dönüm noktası olacaktır” Bir konunun altını çizmek istediğini söyleyen Bahçeli, “ Bu seçimin önemi buradadır. Bu seçimin arka planı Türk milletinin geleceğidir, Türk milletinin teminatıdır. Cumhuriyetin ilanından sonra çok partili siyasi hayata geçilmiştir. Parlamenter sistem olarak nitelendirdiğimiz bu yapı 71 yıldan beri uygulanmaktadır. 71 yıl sonra ilk kez bir anayasa değişikliği arkasından bir halk oylaması ve alınan karar gereği 24 Haziran’da da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş projesi hayata geçmiş olacak. Dolayısıyla bu seçim diğer seçimlerden farklıdır. Türkiye’de cumhuriyet rejimini değiştirmeyen ama 71 yıllık sistemi seçimi gözden geçirerek geleceği kucaklayan bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine bu milleti geçirecektir. Onun için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bekamız, güvenliğimiz, geleceğimiz, ekonomik büyümemiz, milletçe yükselişimizin bir dönüm noktası olacaktır. Bu seçimlerin milletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyor, burayı şereflendiren arkadaşlarımızın yarından itibaren 8 gün var. 8 gün kimi görürlerse, ‘Selamünaleyküm, aleykümselam, 24 Haziran’da seçime gideceğiz, 24 oyla gelmeye söz veriyor musunuz?’ diyerek oylarımızı ençoklaştıracak bir çalışmaya gireceklerdir” şeklinde konuştu.

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