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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne evrilmesinden sonra karşısına 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri gelmiştir. Bu seçimi iyi okuma İzle

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne evrilmesinden sonra karşısına 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri gelmiştir. Bu seçimi iyi okuma İzle

Bahçeli'nin soruları cevaplaması

Yarış Sohbet Toplantısı Toplantı İran Seçimleri Bakış Açısı 

-detaylar

( ANKARA /SORU-CEVAP-1) MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Cumhur İttifakı) "Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne evrilmesinden sonra karşısına 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri gelmiştir. Bu seçimi iyi okumak lazımdır. Bu seçimin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne etkisini ölçmek lazımdır"-"Karşılıklı bir anlayışla, Cumhur İttifakı'nın bakış açısıyla Mahalli İdareler seçimlerine yaklaşmakta fayda vardır. MHP bir formülle gelmiştir. X+Y=Z olması lazım. X AKP'dir, Y MHP'dir, Z de yüzde 52'dir. Cumhur İttifakı yüzde 52'nin altına düşmeyecek bir formülü sağlayabilirse yanlışlıklardan Türkiye'yi kurtarmış olur. Cumhur İttifakı devam etmektedir. Sağlam bir zeminde yürümektedir"-"51 ilin ilçelerinde kendi adaylarıyla yarışa devam edecektir"-"30 büyükşehirde ise şu an için bir prensip anlayışı sağlanmıştır. İlçelerinde çalışmalar devam etmektedir. Birkaç gün içerisinde tamamlanmış olacak"-" 'Şimdiden Meclis Başkanı kim olacak?' tartışması Binali Yıldırım'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını gölgeler. İstanbul'daki yarışta bir takım sorunlara yol açar. Merdiven gibi basamak basamak olmalı" ANKARA

- MHP lideri Devlet Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle sohbet toplantısında soruları cevapladı.
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