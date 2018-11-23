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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Antalya'da

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Antalya'da

- Antalya Döşemealtı - MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin karşılanmasından detaylarMHP Genel Başkanı Bahçeli Antalya 'daANTALYA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya 'ya geldi.Bazı açılış ve toplantılara katılmak üzere kente gelen Bahçeli, Döşemealtı ilçesinde partililer tarafından karşılandı.Aracından inerek partililerle tokalaşan Bahçeli, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, İl Başkanı Mustafa Aksoy ve belediye başkanlarıyla sohbet etti.Bahçeli, ardından Belek Turizm Merkezi'nde konaklayacağı otele hareket etti.Bahçeli, Serik ilçesindeki bir otelde partisince yarın düzenlenecek "İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı"na katılacak, MHP Antalya il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirecek.

Toplantı 

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