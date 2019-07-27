Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Amasya Belediyesini ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Amasya Belediyesini ziyaret etti

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi - Ziyaretten detaylar - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye takdimiMHP Genel Başkanı Bahçeli Amasya 'da - Devlet Bahçeli, Amasya Belediyesini ziyaret ettiAMASYA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya Belediyesine ziyarette bulundu.Bahçeli, kente gelişinde partililer tarafından Mecitözü Kavşağı mevkisinde karşılandı.Daha sonra konvoy eşliğinde belediyeye geçen Devlet Bahçeli, belediye binası girişinde Belediye Başkanı Mehmet Sarı, belediye çalışanları ile partililer tarafından karşılandı.Bahçeli, ardından da makamında Sarı ile görüştü. Mehmet Sarı ve MHP İl Başkanı Erhan Demir tarafından Devlet Bahçeli'ye Kayı Boyu figürlü tablo hediye edildi. Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkan yardımcıları Edip Semih Yalçın, Deniz Depboylu ve Sadir Durmaz ile divan üyeleri eşlik etti.

İlgili Foto Galeriler
İmamoğlundan Anıtkabir Ziyaretiİmamoğlundan Anıtkabir Ziyareti
Sahiller Boşaldı, İstanbul Seçmeni Bodrumu Terk EdiyorSahiller Boşaldı, İstanbul Seçmeni Bodrumu Terk Ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anlamlı ZiyaretCumhurbaşkanı Erdoğandan Anlamlı Ziyaret
Saadet Partisi Merkezinde Tahliye İşlemiSaadet Partisi Merkezinde Tahliye İşlemi
İşte sandık başındaki politikacılar... (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)İşte sandık başındaki politikacılar... (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)
Cumhur İttifakı İstanbul MitingiCumhur İttifakı İstanbul Mitingi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı