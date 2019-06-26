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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'ABD’nin S-400 üzerinden ülkemizi tehdit etmesi yaptırım kozunu kabaca dile getirmesi devlet olma vasfımıza hakarettir'

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'ABD’nin S-400 üzerinden ülkemizi tehdit etmesi yaptırım kozunu kabaca dile getirmesi devlet olma vasfımıza hakarettir'

Bahçeli’nin açıklaması

Sosyal Medya Edebiyat Asılsız Haber Toplantı Grup Toplantısı 

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( ANKARA -2) MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD’nin S-400 üzerinden ülkemizi tehdit etmesi yaptırım kozunu kabaca dile getirmesi devlet olma vasfımıza hakarettir"-"Sosyal medya infazları rezil dedikodular asılsız haberler mağduriyet edebiyatı 23 haziranı bir nebze de olsa gölgelemiştir. Teröre karşı pençe harekatını yapan Türkiye sosyal medyadaki ahlaksız fitneleri de ortadan kaldırmalıdır"-"PKK ve FETÖ’nün hüküm İstanbul’da sökmeyecektir"-"Türkiye yol ayrımındadır ya bu tehditlere boyun eğeceğiz ya da S-400’leri alıp vatan topraklarına konuşlandıracağız. Bunu başka bir seçeneği kalmamıştır"-"Tehditlerin bizim nezdimizde hiçbir geçerliliği yoktur. ABD ister beğensin ister beğenmesin S-400’lerin alım artık bir var oluş meselesine dönüşmüştür"-"S-400 gelecek Türkiye’nin milli güvenliği için kullanılacaktır. Türkiye teslim olmamalı taviz vermemelidir"-"ABD başkanı iyice pervasızlaşmış freni boşalmıştır"-"Sabrımız taşmak üzeredir. Özellikle Yunanistan ateşle oynamaktadır. Topal ördek Çipras zırvada zirveye çıkmıştır"-"Akdeniz ve Ege’de önümüzü kesecek bir korsan henüz anasından doğmamıştır. Çipras meydan okumayı bırakmalı kendisini, tarihe vermelidir. İzmir’de denize dökülen dedelerinden örnek almalıdır. Yunan munan bilmeyiz gideceğimiz yere kadar gideriz yolumuza çıkan olursa ezeriz hedeflerimizden vazgeçmeyiz"-"Önümüzü kesenin ömrüne kast ederiz parmak sallayanın parmağını kesip atarız. Hodri meydan Çipras Akdeniz ve Ege’de karşımıza çıksın da ne olacak görsün" ANKARA

- MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

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