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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'ABD kimi kimden korumaktadır. PYD/YPG lehine gözcülük yapması ne hukukla, ne adaletle, ne de ittifak onuruyla bağdaşmaktadır. Türkiye hiç kimsenin himayesine ihtiyaç duymayacak bir devlettir' İzle

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'ABD kimi kimden korumaktadır. PYD/YPG lehine gözcülük yapması ne hukukla, ne adaletle, ne de ittifak onuruyla bağdaşmaktadır. Türkiye hiç kimsenin himayesine ihtiyaç duymayacak bir devlettir' İzle

Bahçeli'nin konuşması

Çocuk İstismarı Toplantı Haysiyet Grup Toplantısı Terör Örgütü 

-detaylar

( ANKARA -1) MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD kimi kimden korumaktadır. PYD/YPG lehine gözcülük yapması ne hukukla, ne adaletle, ne de ittifak onuruyla bağdaşmaktadır. Türkiye hiç kimsenin himayesine ihtiyaç duymayacak bir devlettir"- "Kadınlar kadar medeniyiz, güçlüyüz, haysiyetliyiz"-"Parti olarak Engelli kardeşlerimizle ilgili yapılacak her kanuni düzenlemenin arkasında duracağız"-"Kadınlık onuru aynı zamanda insanlık onurudur. Bir taraftan kadınların seçime ve seçilme haklarıyla ilgili kazanımlarını överken diğer yanda kadına yönelik şiddeti konuşuyor olmak hüsran verici bir çelişkidir"-"Meşhur bir kadına yönelik şiddet günlerce medyada yer buluyorken nice talihsiz kadının yaşadığı ıstırap gün yüzüne çıkarılamıyor. Kadın cinayetlerinin, kadın-çocuk istismarının yükselişi utanç duyulması gereken bir ilkelliktir"-"Adil ve sürdürülebilir gelecek temasıyla toplanan G-20 Zirvesi'ne Türkiye damga vurmuştur. Sayın Erdoğan'ın hak ve adaleti gözetmeyen bir sistemin devam etmeyeceğine vurgu yapması çok önemlidir. Biz bu düşüncelere aynen iştirak ediyoruz. Fırat'ın doğusunun bölücü terör örgütünden kurtarma iradesinin G-20'ye taşınması takdir edilecek bir duruştur"-"Türkiye-ABD müttefiktir. Ancak ABD müttefiklik hukukuna duyarsızdır"-"Gözlem noktalarının kurulmasının amacı, Türkiye'yi izlemek, perdelemektir. Bunun adı terör ajanlığıdır, terörist seviciliğidir. Ok yaydan çıkmıştır. Gözlem noktalarından Türkiye'yi izleyen ABD derin bir çukurdadır" ANKARA

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

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