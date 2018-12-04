MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'ABD kimi kimden korumaktadır. PYD/YPG lehine gözcülük yapması ne hukukla, ne adaletle, ne de ittifak onuruyla bağdaşmaktadır. Türkiye hiç kimsenin himayesine ihtiyaç duymayacak bir devlettir' İzle

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( ANKARA -1) MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD kimi kimden korumaktadır. PYD/YPG lehine gözcülük yapması ne hukukla, ne adaletle, ne de ittifak onuruyla bağdaşmaktadır. Türkiye hiç kimsenin himayesine ihtiyaç duymayacak bir devlettir"- "Kadınlar kadar medeniyiz, güçlüyüz, haysiyetliyiz"-"Parti olarak Engelli kardeşlerimizle ilgili yapılacak her kanuni düzenlemenin arkasında duracağız"-"Kadınlık onuru aynı zamanda insanlık onurudur. Bir taraftan kadınların seçime ve seçilme haklarıyla ilgili kazanımlarını överken diğer yanda kadına yönelik şiddeti konuşuyor olmak hüsran verici bir çelişkidir"-"Meşhur bir kadına yönelik şiddet günlerce medyada yer buluyorken nice talihsiz kadının yaşadığı ıstırap gün yüzüne çıkarılamıyor. Kadın cinayetlerinin, kadın-çocuk istismarının yükselişi utanç duyulması gereken bir ilkelliktir"-"Adil ve sürdürülebilir gelecek temasıyla toplanan G-20 Zirvesi'ne Türkiye damga vurmuştur. Sayın Erdoğan'ın hak ve adaleti gözetmeyen bir sistemin devam etmeyeceğine vurgu yapması çok önemlidir. Biz bu düşüncelere aynen iştirak ediyoruz. Fırat'ın doğusunun bölücü terör örgütünden kurtarma iradesinin G-20'ye taşınması takdir edilecek bir duruştur"-"Türkiye-ABD müttefiktir. Ancak ABD müttefiklik hukukuna duyarsızdır"-"Gözlem noktalarının kurulmasının amacı, Türkiye'yi izlemek, perdelemektir. Bunun adı terör ajanlığıdır, terörist seviciliğidir. Ok yaydan çıkmıştır. Gözlem noktalarından Türkiye'yi izleyen ABD derin bir çukurdadır" ANKARA



- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.



