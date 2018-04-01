MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul’dan MHP’den ayrılanlara çağrı İzle

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( ANTALYA )- MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul:- “Rüzgâra kapılıp da, sonradan hatasını anlayan kardeşlerimize kapılarımız açıktır” ANTALYA



- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, partisinden ayrılanlara çağrıda bulunarak, “Rüzgâra kapılıp da, sonradan hatasını anlayan kardeşlerimize kapılarımız açıktır” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, partisinin Kumluca ilçe teşkilatında partililerle biraraya geldi. Yurdakul, “Biliyorsunuz son zamanlarda ülkemiz iç ve dış tehditler yaşamıştır. Partimiz ülkemizin geleceği ve bekası için birlik ve beraberlik için elinde geleni yapmaktadır. Önce Elbab ve Cerablus Operasyonları, ardından da Afrin Operasyonu başarı ile tamamlandı. Oralardaki tehlikeler ortadan kaldırıldı. Daha sonra da Mümbiç, Fırat’ın Doğusu, Sincar ve Kandildeki tehlikede ortadan kaldırılacaktır. Oralardan ülkemize yapılacak saldırılar ortadan kaldırılmak için TSK başta olmak üzere birlik ve beraberlik için mücadeleye devam edilecektir. Başka çare de kalmamıştır. Bize düşen, birlik ve beraberlik içinde olmak ve ülkemiz için sonuna kadar mücadele etmek düşüyor. Bu teröristler hem yurt dışında hem de yurt içinde tükenmemiştir” diye konuştu.

Yenikapı Ruhu Hain darbe girişiminden sonra oluşan Yenikapı Ruhu’nun siyasi ortama da uzandığını hatırlatan Ahmet Selim Yurdakul, “Partimizin Kurucusu Alpaslan Türkeş’in Önce Vatan ve Milletim, sonra ben ve partim şiarını gütmekteyiz. Dolayısı ile liderimiz önce vatan ve milletim çerçevesinde hareket etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Yeni Hükümet Sistemi 16 Nisan’da milletin onayına sunulmuş, milletimizde bunu kabul etmiştir. Biz bu döneme Cumhuriyet Döneminin üçüncü dönemi diyoruz. 1946 yılına kadar olan tek partili dönem, 2019’a kadar olan çok partili parlamenter sistem, şimdi de üçüncü dönem olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir. Bu sistemle bir partinin iktidar olabilmesi için yüzde 50 + 1 oy alması lazımdır. Buda partilerin ittifak yapma zorunluluğunu getirmiştir. Daha önceki birçok ittifaklar yapılmıştır. Bu ittifaklar kanuni değildir. Dolaylı yollarla yapılmıştır. Cumhur İttifakı çerçevesinde 2019 da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine AK Parti ve MHP birlikte gidecektir. Yapılan anketlerde bu birlikteliğin aldığı oy yüzde 60’ları aşmıştır. Partimize ve liderimize Sağ Blok’tan ilgi ve alaka giderek artmaktadır” dedi.

MHP’den ayrılanlara çağrı Partililerden daha çok çalışmalarını isteyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, “yerel seçimler genel seçimlerin göstergesi olacak. Yerel seçimlerde başarı gösterirsek genel seçimlere başarımız katlanarak gidecek. 1 Kasım seçimlerinden sonra partimiz üzerinde bazı oyunlar tuzaklar, partimizi parçalama girişimleri oluştu. Liderimizin tecrübesi, bilgisi ve öngörüsü sayesinde bu oyunlar bozuldu. MHP bu oyunlardan daha da güçlenerek ortaya çıktı. Bu süreç içerisinde, çeşitli nedenlerle, o rüzgâra kapılmış, aklı çelinmiş, kardeşlilerimiz, arkadaşlarımınız, büyüklerimiz vardır. Bu süreç içerisinde hatasını anlayan bu hatadan dönen, vatanının bölünmez bütünlüğünü savunan davasının, liderinin yanında olan, iyi niyetli kardeşlerimizi içimize tekrar alacağız. Onlara karşı herhangi bir kin tutmak ayrı bir yere oturtmak bizim yapacağımız nokta değil. Bazen insanlar iyi niyetle bilmeden çeşitli yanılmalara varabilirler. Hatasını anlayıp geri dönen kardeşlerimize kapılarımızı açıp yardımcı olacağız. Ancak kendisini davasının üstünde gören, davasına ve liderine hakaretler yağdıran, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, Yüce Türk Milletinin Bölünmez Bütünlüğünü önemsememiş olanların partimizde yeri yoktur” dedi.

(RS-SÇ)

