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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: 'Bu bir hak aramadır' - DÜZCE

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: 'Bu bir hak aramadır' - DÜZCE

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: "Bu bir hak aramadır" - DÜZCE - Düzce 'de oyların yeniden sayılması - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız basın toplantısı ve detaylar Düzce 'de oyların yeniden sayılması - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: - "Bu bir hak aramadır. İttifakın diğer partisi de MHP de hakkını sonuna kadar arayacaktır. Biz haklı olduğumuza inanıyoruz"DÜZCE (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Düzce 'de itiraz üzerine oyların yeniden sayılmasına ilişkin, "Bu bir hak aramadır. İttifakın diğer partisi de MHP de hakkını sonuna kadar arayacaktır. Biz haklı olduğumuza inanıyoruz." dedi.
Karacahacımusa Mahallesi'ndeki Turgut Özal Anadolu Lisesi'nde bulunan İl Seçim Kurulu önünde basın toplantısı düzenleyen Yıldız, seçimin üzerinden 5 gün geçmesine rağmen sonuçların hala alınmamış olmasının çok üzücü olduğunu söyledi.

Türk milletinin sandığa giderek iradesini yansıttığını belirten Yıldız, Türk milletinin iradesinin çok açık şekilde tezahür ettiğini vurguladı.Yıldız, "Biz herkesin hukukuna saygılıyız ancak yapılan iş bir hakkın suistimali gibi gözüküyor." ifadesini kullandı.Söz konusu farkın kapatılmasının mümkün olmadığını savunan Yıldız, şunları kaydetti:"Her ne kadar 17 fark var denilse de bu fark 175'tir. Sayılmayan sandık sayısı da 315 civarındadır. Bu sandıklardaki geçersiz oylar tekrar sayılacaktır. Bu farkın kapanması mümkün değildir. Milletvekilimiz anasının ak sütü gibi milletin oylarıyla seçilmiştir. Biz hakkımızı kimseye yedirmeyiz. Herkesin hakkına da saygılıyız. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz fakat İl Seçim Kurulu'nun bir an önce karar vermesi gerekir. Bu kadar insan sonucu beklemektedir.Hakimlere ve kurula güveniyoruz. Milletimizin himayesi altında bir karar çıkacağına inanıyoruz. Buradan da bazılarının göstermek istediği gibi 'İttifak partileri birbirlerine düştü, aralarında husumet çıktı.' düşünceleri gibi değil. Bu bir hak aramadır. İttifakın diğer partisi de MHP de hakkını sonuna kadar arayacaktır. Biz haklı olduğumuza inanıyoruz. Düzce halkı bizim vekilimizi temsilci olarak seçmiştir. Bunu kimse değiştiremez ve sonuçlarda inşallah böyle çıkacaktır." - SüreçAK Parti İl Başkanlığı'nın, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren oyların yeniden sayılması için itirazda bulunmasının ardından, İlçe Seçim Kurulu'nca, iki gün süren sayımda 498 sabit, 2 de gezici sandığın oyları sayılmıştı. AK Parti İl Başkanlığı'nın itirazı sonucu tekrar sayılan 498 sabit ve 2 gezici sandıkta, AK Parti'ye 11, MHP'ye ise 5 oy daha çıkmış, Cumhur İttifakı'na verilen 3 oy ise geçersiz olarak kayıtlara alınmıştı.Değişen oy sayılarının ardından AK Parti 2 ve MHP'nin 1 olan milletvekili sayılarında değişim yaşanmamıştı.Öte yandan, AK Parti İl Başkanlığı tarafından daha önce de itiraz edilen fakat İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul görmeyen 412 sandığın ise tekrar sayımı için itirazını yenilediği, itirazın İl Seçim Kurulu tarafından değerlendirmeye alındığı bildirilmişti.

Hacımusa Basın Toplantısı Toplantı Tezahür Milletvekili 

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