Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: 'Cumhur İttifakı için gayret sarf edeceğiz' - ANKARA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: 'Cumhur İttifakı için gayret sarf edeceğiz' - ANKARA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: "Cumhur İttifakı için gayret sarf edeceğiz" - ANKARA - Salondan detaylar - MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın konuşması"Cumhur İttifakı için gayret sarf edeceğiz" - MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: - "Karşımızda zillet ittifakı var. Bölücüler vardır, popülist politika uygulayanlar vardır. Bu tarafta Cumhur İttifakı vardır. Biz Cumhur İttifakı'nın sonuç alması için gayret sarf edeceğiz"ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, yerel seçimlere ilişkin, "Karşımızda zillet ittifakı var. Bölücüler vardır, popülist politika uygulayanlar vardır. Bu tarafta Cumhur İttifakı vardır. Biz Cumhur İttifakı'nın sonuç alması için gayret sarf edeceğiz." dedi.
Yıldırım, partisinin Kahramankazan ilçe başkanlığınca düzenlenen "Birlik - beraberlik" toplantısında yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde bir araya geldiğini anımsatan Yıldırım, Ankara , İstanbul ve İzmir'de parti olarak büyükşehir belediyesi için aday çıkarmayacaklarını, AK Parti'yi destekleyeceklerini bildirdi.İttifak görüşmelerinin devam ettiğini aktaran Yıldırım, "Bu görüşmeler önümüzdeki hafta içinde inşallah müspet bir şekilde neticelenir." diye konuştu.
Yıldırım, "Karşımızda zillet ittifakı var. Bölücüler vardır, popülist politika uygulayanlar vardır. Bu tarafta Cumhur İttifakı vardır. Biz Cumhur İttifakı'nın sonuç alması için gayret sarf edeceğiz." ifadesini kullandı.

Beraberlik Yerel Seçimler Toplantı Büyükşehir Belediyesi Yerel Seçim 

İlgili Foto Galeriler
Roman Kızları Güzellik Yarışmasında!Roman Kızları Güzellik Yarışmasında!
Melih Gökçek'ten Giresun PidesiMelih Gökçek'ten Giresun Pidesi
30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi
15 Temmuz Şehitler Anıtı15 Temmuz Şehitler Anıtı
Ramazan Sokağı AçılıyorRamazan Sokağı Açılıyor
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı