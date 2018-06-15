MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı'dan Suruç saldırısına kınama

-MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı açıklama



( KONYA - HD)- MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı:"Demokratik yollardan amaçlarına ulaşamayacaklarını görenler bu şekilde saldırılarla provokasyon amaçlı ortalığı kargaşaya çevirmeye yönelik saldırıları gerçekleştiriyor" KONYA



- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Suruç’taki PKK ve hedeflerinin yaptığı saldırı sonucu dört vatandaşın hayatını kaybettiği belirterek, "Bunlardan biri milletvekili arkadaşımızın ağabeyi. Kınıyorum. Şurada demokrasi sınavına az kaldı. Demokratik yollardan amaçlarına ulaşamayacaklarını görenler bu şekilde saldırılarla provakasyon amaçlı ortalığı kargaşaya çevirmeye yönelik saldırıları gerçekleştiriyor. Kınıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisine geçmiş olsun diliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı-ı Allah'tan sabır diliyorum” dedi.

Mevlana Kültür Merkezindeki bayramlaşma programına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Suruç’ta yaşanan elim olayı kınadı. Öncelikle Ramazan Bayramını kutlayan Mustafa Kalaycı, "Konyamızda gerek Ramazan ayı huzurlu bir şekilde devam edecek. Tabi ki yaşanan bazı olaylar hepimizi üzdü. Suruç’taki PKK ve hedeflerinin yaptığı saldırı sonucu dört vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan biri milletvekili arkadaşımızın ağabeyi. Kınıyorum. Şurada demokrasi sınavına az kaldı. Demokratik yollardan amaçlarına ulaşamayacaklarını görenler bu şekilde saldırılarla provakasyon amaçlı ortalığı kargaşaya çevirmeye yönelik saldırıları gerçekleştiriyor. Kınıyorum, Adalet ve Kalkınma Partisine geçmiş olsun diliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı-ı Allah'tan sabır diliyorum” dedi.

(DH-AH-

