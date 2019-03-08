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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - ANKARA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - ANKARA

- Salondaki kadın katılımcılardan detaylar - Bozkurt işaretiyle İstiklal Marşına eşlik eden kadınlar - MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu'nun konuşması - Panelden detaylar - MHP Genel Merkezi'ndeki resim sergisinden detaylar8 Mart Dünya Kadınlar Günü - MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu: - "31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'nin ardından MHP'nin kazandığı belediyelerde 'Bireysel Farklılıklara Duyarlı Bütçeleme' yaklaşımını uygulamayı hedefliyoruz"ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'nin ardından MHP'nin kazandığı belediyelerde 'Bireysel Farklılıklara Duyarlı Bütçeleme' yaklaşımını uygulamayı hedefliyoruz." dedi.
Depboylu, parti genel merkezinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kadınların zaman içinde değişen toplumsal statüsüyle itildikleri geri plandan kazandıkları yeni haklarla sıyrıldıklarını ve hak ettikleri mertebeye doğru yol almaya başladıklarını söyledi.

Ancak henüz istenilen ve arzu edilen sonuca ulaşılamadığını vurgulayan Depboylu, daha çok çalışılması, emek ve mesai harcanması gerektiğini kaydetti.
Depboylu, MHP olarak kadınların sorunlarının çözümüne dair her konuyu görev kabul ettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'nin ardından MHP'nin kazandığı belediyelerde 'Bireysel Farklılıklara Duyarlı Bütçeleme' yaklaşımını uygulamayı hedefliyoruz. Burada temel amacımız, kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar başta olmak üzere toplumun her bireyinin birbirinden farklı sorun ve ihtiyaçlarının dikkate alınarak adil ve uygulanabilir disipline edilmiş bir bütçeleme sistemi yaratmaktır."Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında yerel idarelerin ana aktör konumunda olduğuna dikkati çeken Depboylu, "Kadınlarımızın sosyal, kültürel, ekonomik alanlardaki varlığının desteklenmesi ve güçlendirilmesi için yerel idare düzeyinde verilecek hizmetler ve kaynakların yönlendirilmesi daha sonuç verici ve etkili olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile konusunda uzman bilim adamlarının yer aldığı komisyon aracılığıyla "Bireysel Farklılıklara Duyarlı Bütçeleme" faaliyeti çalışmalarına başlayacaklarını bildiren Depboylu, MHP tarafından geliştirilerek bütçeleme modelinin uygulanabilirlik açısından rol model olacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

Misyon Cinsiyet Eşitliği Bild Bilim Adamları Resim Sergisi 

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