MHP Düzce’de ilki başardı Haberi

-Ümit Yılmaz'ın seçim kurulu önünde tebrikleri kabul etmesi

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( DÜZCE -HD)- Düzce il olduktan sonra ilk kez Düzce’den MHP milletvekili çıktı- MHP Düzce Milletvekili Yılmaz: “İlki başardık diye böbürlenmeyeceğiz” DÜZCE



- Düzce il olduktan sonra ilk kez Düzce’den MHP milletvekili çıktı. MHP’den Düzce Milletvekili olan Ümit Yılmaz, “Biz bir ilki başarmış olabiliriz ama sadece kendimiz başarmadık. Bunu teşkilatlarımızla beraber, genel merkez ve genel başkanımızın duruşu ve tarzı bunda çok büyük etken olduğunu düşünüyorum” dedi.

9 Aralık 1999 yılında il olan Düzce’de yapılan seçimlerde AK Parti Düzce’den 3-0 yaparken 24 Haziran seçimlerinde ilk kez AK Parti bir milletvekili kaybederken MHP’de ilk kez milletvekili çıkardı. MHP’den Düzce milletvekili olan Ümit Yılmaz, bekledikleri sonucu aldıklarını belirterek “Öncelikle 24 Haziran sürecini kaza bela gelmeden, sağ salim atlattığımız için tüm Düzce halkına teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Cumhur ittifakı içinde Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığını kutluyorum. Kendisi için büyük bir efor sarf ettik. Biz bu davaya inandık, gönül verdik. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin direktif ve talimatları doğrultusunda ittifak oluşturulur, oluşturulmaz hemen çalışmaya başladık. Beklediğimiz sonucu aldık. Yüzde 55 civarında bir sonuç bekliyorduk. Düzce’de de yüzde 75’in üzerinde bir sonuç bekliyorduk. Ama yüzde 54’le oldu. Bunun için çok mutluyuz. Cumhur ittifakı 2 liderin oluşturduğu güçlü bir ittifaktır. Tabandan aldığı güçle oluşan bir ittifak, sevinçliyiz” ifadelerinde bulundu. “Mecliste elimizden geleni yapacağız” Milletvekili olan Ümit Yılmaz bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada halkın içinde olacağını işaret ederek “Düzce özeline gelince de, Düzce’de MHP’yi temsilen halkın bize teveccüh göstermesi, bizi çok sevindirdi. Halkın teveccühünü önümüzde ki 5 sene mecliste elimizden geleni yapacağız gerek Düzce için gerek vatanımız için hayırlı olacak diye düşünüyorum. Ümit Yılmaz hep halkın içinde bir milletvekili olacak. Çünkü hep halkın içindeydi, hep halkın içinden geldi. Biz buna Düzce’de dip dalgası diyoruz. Halk teveccühünü gösterdi ve onlara yakışır bir şekilde kesinlikle ve kesinlikle irtibatımızı onlardan koparmayacağız. Hep halkın içerisinde olacağız. Birlikte çalışacağız siz de bunu göreceksiniz. Muhtarlarımızı özellikle dinleyerek onların sorunlarını çözmeye çalışacağız. Mecliste neler yapılır onları konuşacağız, halkımızla konuşacağız. Önümüzde ki 5 seneyi seçim kampanyası gibi yaşayacağız. Biz bu 5 seneyi hizmet olarak gördüğümüz için Aynı hizmetimize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“İlki başardık diye böbürlenmeyeceğiz” İlki başarmış olabiliriz ama sadece kendimiz başarmadık” diyen MHP Milletvekili Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti; “Düzce’de ilk başardık diye böbürlenecek bir konum almayacağız. Burada Genel Başkanımızın 15 Temmuz sürecinde ki duruşu, Genel Başkanımızın takdir etmesi, bizim iş yerimizde sürekli halkla iç içe olmamız ve halka kaynaşıyor olmamız bir sinerji oluşturdu ve bu sinerji sandığa da yansıdı. Sandığa yansıması sonucunda biz bir ilki başarmış olabiliriz ama sadece kendimiz başarmadık. Bunu teşkilatlarımızla beraber, genel merkez ve genel başkanımızın duruşu ve tarzı bunda çok büyük etken olduğunu düşünüyorum.” Seçim kuruluna itirazları değerlendirdi Ümit Yılmaz, geçersiz oylara yapılan itiraz ile ilgili olarak ise “Arkadaşlar neye itiraz ettiler bilmiyorum. Seçim kurulunda ki arkadaşlar bu konuyu değerlendiriyor. Aklıselim galip gelecek diye düşünüyorum. Adalet yerini bulacaktır. Adalet zaten yerini buldu, tecelli edecektir. İtiraz etmelerinin sonucu değiştireceğini zannetmiyorum. Halkın teveccühüne müdahale etmek çok şık olmaz diye düşünüyorum. Ama itiraz da en demokratik haklarıdır. Sonuç değişmeyecektir. Hatta değişse bile bizim lehimize olacaktır” dedi.



