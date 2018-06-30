MHP'den Sivas milletvekili Özyürek mazbatasını aldı Haberi

-- Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya konuşma

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( SİVAS ) SİVAS



- 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Sivas Milletvekili seçilen Ahmet Özyürek mazbatasını aldı. MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek Sivas Adliyesi'ne gelerek mazbatasını aldı. Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya mazbata töreninde,"24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri ülkemizde ve Sivas'ta son derece demokratik bir şekilde kazasız belasız bitti. Biz bu seçimde İl Seçim Kurulu olarak çalışan ilçe seçim kurulu hakimlerimize il seçim kurulu hakimlerimize seçimlerde görev alan kamu görevlilerine basın mensuplarına herkese çabaları ve öz verileri için teşekkür ediyoruz. İlimizde 5 milletvekilimiz meclise gönderilecek Sivas'ı temsilen Ahmet Özyürek'e de bu kapsamda mazbatasını sunuyorum." dedi.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ise,"24 Haziran genel seçimlerinin önce ülkemize milletimize ve sevdalısı olduğumuz Sivas'ımıza hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Bilsinler ki bu mazbata milletvekilliği Ahmet Özyürek'in değildir. Bu milletvekilliği Sivas'ın yiğit insanlarınındır. Çünkü ben onlara söz vermiştim. Ben milletvekili değil Sivas'ın hizmetkarı ve Sivaslıların hizmetinde olacağımı söylemiştim. Şuan milletvekiliyim ama milletvekili ben değilim Sivas'ın yiğit insanlarıdır. Çünkü onlar bana inandılar güvendiler. Milliyetçi Hareket Partisi'ne inandılar güvendiler. Bizimle gönül birliği yaptılar. Oyumuzu yüzde 100 artırarak 40 binden 80 bine çıkartarak Türkiye'de MHP'nin en çok oy arttırdığı il olarak şuanda Sivas'ı öne çıkardılar. Hem de Sivas'ta rekor elde etmiş olduk. Diğer partili arkadaşlarımız yeni kurulan partiye gidenleri düşünürseniz bizim oyumuz yüzde 15 artmıştır. Bizim makam sevdamız yoktur, hizmet sevdamız vardır."diye konuştu.

Konuşmaların ardından Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya hayırlı olsun temennisinde bulunarak Özdemir'e mazbatasını verdi. Mazbata töreninde MHP İl Başkanı Özkan Turan Navruz ve partililer de hazır bulundu. (UY-

