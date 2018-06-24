Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
MHP'de heyecanlı bekleyiş - ANKARA

MHP'de heyecanlı bekleyiş - ANKARA

- MHP Genel Merkezi'nden detaylar - MHP'lilerin sonuçları izlemesiMHP'de heyecanlı bekleyiş - Yurt genelinde oy verme işleminin sona ermesiyle MHP Genel Merkezi'nde heyecanlı bekleyiş başladı - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarını kurmaylarıyla birlikte parti genel merkezinde takip edecek - Genel Merkezin eksi 2. katında basın merkezi oluşturulurken, 8. katında Seçim Koordinasyon Merkezi kurulduANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları MHP Genel Merkezi'nde heyecanla bekleniyor.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandıktan sonra parti genel merkezine gelerek, ikinci kattaki makamına geçti.Bahçeli'nin, seçim sonuçlarını Divan Başkanlığı üyeleriyle birlikte burada takip edeceği öğrenildi. - Partililer gelmeye başladıYurt genelinde oy verme işleminin saat 17.00 itibarıyla sona ermesinin ardından MHP'liler parti genel merkezine gelmeye başladı.
Partinin eksi 2. katında basın merkezi oluşturulurken, 8. katında da Seçim Koordinasyon Merkezi kuruldu.Seçim Koordinasyon Merkezi, sandık görevlilerinin aktardığı sonuçları Yüksek Seçim Kurulunun sonuçlarıyla karşılaştıracak. Eldeki veriler hızlı bir şekilde MHP lideri Bahçeli ve kurmaylarına iletilecek.

İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Düzenlenen Mitingde Halka Hitap EttiCumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Düzenlenen Mitingde Halka Hitap Etti
İşte CHP'nin Milletvekili Adaylarıİşte CHP'nin Milletvekili Adayları
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
MHPnin Milletvekiliş Aday Listesi AçıklandıMHPnin Milletvekiliş Aday Listesi Açıklandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı