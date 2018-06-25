MHP'de büyük seçim sonucu coşkusu



- Seçim sonuçlarının alınmaya başlanmasıyla Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezinde partililer kutlama yaptı. Ankara'da 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem seçimlerinde oy verme işleminin ardından sonuçların açıklanmasının başlamasıyla ilk seçim sonuçlarını alan Cumhur ittifakında yer alan AK Partililer ve Milliyetçi Hareket Partililer (MHP) bayraklarla sokağa dökülerek, kutlama yaptı. Cumhurbaşkanı Seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçimleri önde götürmesi partililer hem yürüyerek hem de konvoy oluşturarak Genel Merkeze geldi. Yüzlerce vatandaş MHP Genel Merkezine ulaşarak burada toplanmaya başladı.

Büyük sevinç yaşayan AK Partili ve MHP'liler ellerindeki Türk bayrağı, AK parti ve MHP bayraklarıyla sevinç gösterilerinde bulundu. Bozkurt işareti yapan MHP'liler "Ölürüm Türkiyem" şarkıları söyledi.



Davullu zurnalı kutlamalar yapılırken, araçlarını bayraklarla donatan vatandaşlar da kornalarla kutlamaya coşku kattı. Diğer yandan Genel Başkan Bahçeli'nin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik ettiği belirtildi. Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor. Partililerin coşkusu sürüyor.

