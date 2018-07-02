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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
MHP Ankara milletvekili Erkan Haberal:'Genel Başkan'ımızın ağzından böyle bir şey duydunuz mu? O zaman erken seçim yok demektir' Haberi

MHP Ankara milletvekili Erkan Haberal:'Genel Başkan'ımızın ağzından böyle bir şey duydunuz mu? O zaman erken seçim yok demektir' Haberi

Haberal soru cevap

Milletvekili Erken Seçim 

-Milletvekili kayıtları

( ANKARA ) MHP Ankara milletvekili Erkan Haberal:"Genel Başkan'ımızın ağzından böyle bir şey duydunuz mu? O zaman erken seçim yok demektir" ANKARA

- Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekili kayıtları devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Erkan Haberal, "Genel Başkan'ımızın ağzından böyle bir şey duydunuz mu? O zaman erken seçim yok demektir" dedi.
Milletvekili kayıtları Şeref Holü'nde devam ediyor. MHP Ankara milletvekili Erkan Haberal ve Yaşar Yıldırım kayıtlarını yaptırdılar. Yıldırım torunuyla kayıt yaptırmaya geldi. Haberal, erken yerle seçime ilişkin olarak dikkat çekecek bir cevap verdi. Haberal, "Genel Başkan'ımızın ağzından böyle bir şey duydunuz mu? O zaman erken seçim yok demektir" dedi.

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