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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Mevlüt Çavuşoğlu: ' Seçimlerden sonra sıfır asker, sıfır garanti yaklaşımı ham bir hayalden bile ötedir' Haberi

Mevlüt Çavuşoğlu: ' Seçimlerden sonra sıfır asker, sıfır garanti yaklaşımı ham bir hayalden bile ötedir' Haberi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları

( ANKARA - 1) Mevlüt Çavuşoğlu: " (KKTC) Seçimlerden sonra sıfır asker, sıfır garanti yaklaşımı ham bir hayalden bile ötedir"Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı ile ortak basın açıklaması yaptıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "Rum tarafı tek taraflı hidro-karbon sondaj ya da araştırma çalışmalarını durdurması gerekiyor. Bu yollara tevessül etmesin"- KKTC Dışişleri Bakanı- "Türkiye gibi bir garantörümüz olduğu için kendimizi çok şanslı hissediyoruz"

Basın Açıklaması Karbon 

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