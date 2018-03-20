Mevlüt Çavuşoğlu: ' Seçimlerden sonra sıfır asker, sıfır garanti yaklaşımı ham bir hayalden bile ötedir'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları
( ANKARA - 1) Mevlüt Çavuşoğlu: " (KKTC) Seçimlerden sonra sıfır asker, sıfır garanti yaklaşımı ham bir hayalden bile ötedir"Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı ile ortak basın açıklaması yaptıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "Rum tarafı tek taraflı hidro-karbon sondaj ya da araştırma çalışmalarını durdurması gerekiyor. Bu yollara tevessül etmesin"- KKTC Dışişleri Bakanı- "Türkiye gibi bir garantörümüz olduğu için kendimizi çok şanslı hissediyoruz"