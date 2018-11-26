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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Mevlüt Çavuşoğlu: 'Hem Ukrayna hem de Rusya'ya sağ duyulu Haberi

Mevlüt Çavuşoğlu: 'Hem Ukrayna hem de Rusya'ya sağ duyulu Haberi

Çavuşoğlu'nun açıklamaları

( İSTANBUL ) Mevlüt Çavuşoğlu: "Hem Ukrayna hem de Rusya'ya sağ duyulu davranma çağrısında bulunuyorum"- "Şehitlerimizin ailelerine sabır diliyorum"- "Zaten Karadeniz'de gerginlik var, bu son olayda gerginliği arttırdı"- "Gösterilerin Vandalizme dönüşmeden yapılması tercih ederiz"- "Bu cinayeti işleyenler Suudi Arabistan'ın elinde olduğu için doğrudan bir sorgulama yok. Bizim de sorgulamamız gerekiyor" İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı Cinayet 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakyalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenlendi.

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