Mevlüt Çavuşoğlu: 'Hem Ukrayna hem de Rusya'ya sağ duyulu Haberi
Çavuşoğlu'nun açıklamaları
( İSTANBUL ) Mevlüt Çavuşoğlu: "Hem Ukrayna hem de Rusya'ya sağ duyulu davranma çağrısında bulunuyorum"- "Şehitlerimizin ailelerine sabır diliyorum"- "Zaten Karadeniz'de gerginlik var, bu son olayda gerginliği arttırdı"- "Gösterilerin Vandalizme dönüşmeden yapılması tercih ederiz"- "Bu cinayeti işleyenler Suudi Arabistan'ın elinde olduğu için doğrudan bir sorgulama yok. Bizim de sorgulamamız gerekiyor" İSTANBUL