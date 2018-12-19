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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Mersin'de MHP'den istifa

Mersin'de MHP'den istifa

- - Basın toplantısından detaylar - Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan'ın konuşması - Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan ve 8 meclis üyesi MHP'den istifa ettiMERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan ile çeşitli belediyelerdeki 8 meclis üyesi, MHP'den istifa etti.Tufan, bazı belediye meclis üyeleriyle bir kafede düzenlediği basın toplantısında, MHP'den ayrılarak İYİ Parti'ye geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a destek oldukları gerekçesiyle partiden ihraçlarının istendiğini söyledi.

Belediye Başkan Vekili Tufan, çeşitli belediyelerdeki MHP'li 8 meclis üyesiyle partilerinden istifa ettiklerini kaydetti.

İstifa Meclis Üyesi Basın Toplantısı Toplantı 

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