Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Meral Akşener, Tokat’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi

Meral Akşener, Tokat’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Tokat'ta karşılanması

Osmanpaşa Milletvekili 

-Esnafı ziyaret etmesi
-Partililerin yoğun ilgisi
-Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde seçim otobüsüne çıkarak konuşma yapması

( TOKAT ) - Meral Akşener: "Size bir Meral değil bin Meral feda olsun"- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tokat’ta Millet İttifakı'na destek veren seçmene seslendi. TOKAT

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tokat’ta düzenlediği mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi. Mahalli İdareler Seçim çalışmaları kapsamında Tokat'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Turhal ilçesi girişinde partililer tarafından karşılandı. Konvoyla Turhal’da seçmenlerini selamlayan Akşener, seçim otobüsü üzerine çıkarak vatandaşlara seslendi. Daha sonra Tokat merkeze geçen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnafı ziyaret etti. Gaziosmanpaşa Bulvarında bir süre yürüyüş yapan Akşener, partililerin sevinç gösterileriyle karşılandı. GOP Bulvarında seçim otobüsüne çıkarak halka seslenen Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Elazığ'da düzenlenen mitingde “Hanımefendinin kaçacak deliği yok. Çünkü o milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak" şeklindeki sözlerine cevap verdi. Akşener, “Ayıp olan şey ne biliyor musunuz? İnsan hakimlere buradan parmağını sallayarak ‘kaçacak deliği de yok bu hanım hapsolacak’ demez. Bugünden hakimleri düşürdüğün yer neresi. Milletvekillerini deliğe kaçacak, insanlar haline düşürmüşsün, burası neresi? Bu nasıl bir dildir, bu nasıl saygısızlıktır?” dedi.
Akşener, sözlerine şöyle devam etti: “Bütün bunları söylediğimiz için hapis olacaksak bu millete, Türk milletine bir Meral değil, bin Meral feda olsun. 28 Şubat'ta tanklı tüfekli paşalara boyun eğmemişim de sana mı boyun eğeceğim ben. Elinden geleni ardına koyma. Ama ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz.” Akşener, konuşmasının ardından bir otelde düzenlenen yemeğe katıldı.
Yemek programının ardından Akşener’in Niksar ve Erbaa ilçelerinde programı devam etti.
İlgili Foto Galeriler
İşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleriİşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleri
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Cumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan TepkiCumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan Tepki
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Kılıçdaroğlu Ve Baykal Cenazede BuluştuKılıçdaroğlu Ve Baykal Cenazede Buluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı