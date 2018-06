Meral Akşener Sivas’ta

- İyi Parti Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Sivas mitinginde konuştu.

Sivas tarihi Kent meydanında halka seslenen Akşener, Sivas’ın gelişmişlikte her geçen gün geriye doğru gittiğini belirtip, “Sivas’ta gençler de yaşlılar da işsiz. Sivas’ta fabrika yok. Madenler kapatılmış. Cumhuriyetin kurulmasına ev sahipliği yapmış, kurucu şehir Sivas’ın bugün içerisinde bulunduğu durum, Sivas’ı cepte keklik görenlerin ortaya koyduğu tavırdır. Bunlara itiraz ettiğimiz için İyi Parti’yi kurduk. Bunlar itiraz ettiğimiz için Cumhurbaşkanlığına adayım. “dedi.

2.5 trilyon dolar topladılar Sivas’ın yılda 60 bin göç verdiğini açıklayan Akşener, Sivas’ta katılan kamu yatırımlarının yerine istihdamı arttıracak ve göçü önleyecek yatırımlar yapıldığını ifade edip, “453 milyar dolar borç aldılar. 70 milyar dolar özelleştirme yaptılar ki satılanlar arasında Sivas Demir Çelik Fabrikası satıldı, Divriği madenleri satıldı, Kangal termik santrali satıldı ve çimento fabrikası satıldı. Ayrıca devletin burada var olan bütün kurumlarını da taşıdılar. Bu 70 milyar doların içerisinde Sivas’ta satılan madenler ve fabrikalar çalışanları ile ne kadar ederdi. Ayrıca 16 yılda 2,5 trilyon dolar vergilerimizden para topladılar. 16 yılda 2.5 trilyon dolar para toplandı bunlardan Sivas’a satılanların yerine ne yapıldı. Fabrika yapıldı mı? istihdam için yatırım yapıldı mı? Göçü engelleyecek bir şey yapıldı mı? Sivas her yıl 60 bin kişi göç veriyor.”dedi.

İş bulamayan gençlere maaş Akşener iş bulamayan gençlere ayda 500 TL vatandaşlık maaşı verecekleri vaadinde bulunarak, “Biz gençlerimize iş istihdam alanı oluşturacağız. Biz iş bulamamış her gencimize aydı 500 TL vatandaşlık maaşı vereceğiz. Kaynağımız şu. Çılgın projeler ile cep dolduranların cebinden alacağız. 8 milyar tutuyor tamamı. Bu yıl ki bütçenin yüzde 1’i. Bu neye tekabül ediyor. Kiralık araçlar var ya; bakanlar biniyor, çocukları biniyor, gelinleri biniyor. O arabalara yıllık 8 milyar TL yıllık kira bedeli ödeniyor. Şimdi ben onlara diyeceğim ki ‘inin bakayım arabalardan inin.’ Gençler aç gezerken, gençler hayallerini kaybetmişken, umutlarını kaybetmişken o arabalarda keyif çatamazsınız. “dedi.

Ahmaklar TRT’de zengin oluyor Vaatleri için kaynaklarını arasında Suriyelilerin ülkelerine geri gönderilmesi ve TRT’nin satışına da yer veren Akşener, ahmakların TRT’de zengin olduğu iddiasını ortaya atıp, “Suriyeli kardeşlerimizi ülkelerine göndereceğiz. Suriyeli kardeşlerimiz için Türkiye bugüne kadar 150 milyar dolar harcamış. Cumhurbaşkanı seçilince Suriye ile iyi ilişkiler sağlayıp 4 Milyon Suriyeli kardeşimizi evlerine sağ sağlim göndereceğiz. Koyun onu bir tarafa, daha ilginci var TRT her yıl 2.5 milyar TL vergilerinizden para harcıyor. Ne kadar ahmak varsa orada zengin oluyor. Şimdi TRT’yi satıyorum. Hem yıllık 2.5 milyar TL cepte hem de parası cepte. “dedi.

Yazıcıoğlu’nun ölümü aydınlatılacak Akşener göreve geldiğinde ilk işinin Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının ölümünün aydınlatılması olacağını belirtip, “Benim çok yakın, kardeşim gibi olduğum. Sizin evladınız, rahmetli, şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun o olayını 2009’dan beri gök yüzüne bakarak arayanlar, bununla ilgili hiçbir hareket yapmayanlar, işlerine geldiği zaman sadece rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun adını kullananlara biz inşallah iktidar olunca ve Cumhurbaşkanı seçilince ilk işim burayı aydınlatmak olacak.” dedi.

Yanındakilerin zeka sorunu var Ülkede beka sorunu olmadığını söyleyen Akşener, “Bu ülkede terör mücadelesini hep yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. PKK silah bırakıp pişmanız diyene kadar mücadelemiz devam edecek. Ama sıfır sorunla teslim alınan bu ülkenin bu hale gelmesinin sorumlusu sayın Erdoğan’dır. Şimdi diyor ki ‘ülkenin beka sorunu var.’ Hadi oradan be. Beka sorununu oluşturan sensin. Senin kendinin beka sorunu var. Yanındaki arkadaşlarının da zeka sorunu var.” Şeklide konuştu.

Akşener Sivas mitinginin ardından karayolu ile Tokat’a hareket etti. (GF-