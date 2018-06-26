Meral Akşener'den seçim ve tazminat açıklaması



- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İnce’nin “Diğer adaylar beklediğimden daha az oy aldı” sözlerine ilişkin, “İnce’nin bu sözlerine katılmıyorum” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İYİ Parti Genel Merkezinde 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu. Parti yönetim anlayışı nedeniyle açıklamayı bugün yapma kararı aldıklarını belirten Akşener, “Seçim sonuçlarının ortaya koyduğu tabloyu genel idare kurulumuzun ve milletvekillerimizin önüne koydum. Tabloyu değerlendirerek yol haritası çizmelerini talep ettim ve buradan çıkacak karara da uyacağımı belirttim. Bu değerlendirme sonucunda partimizin en yetkili organı olan genel idare kurulumuzun kararı; bütün zor şartlar ve imkansızlıklar içerisinde alınan bu sonucun ülkemiz ve milletimizin geleceğe olan umudunu arttıran büyük bir kazanım olduğu yönündedir. Genel idare kurulumuz, ülkemiz siyasetinin merkezine yerleşmiş olan İYİ Parti’nin benim genel başkanlığımda yola devamının arkasında olduklarını güçlü bir şekilde belirtmişlerdir” ifadelerini kullandı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin “Diğer adaylar beklediğimden daha az oy aldılar” açıklamasına yönelik, “CHP sistemi içinde bakıldığı zaman 100 yıllık bir CHP yüzde 22 oy aldı. 50 yıllık MHP yüzde 11 oy aldı. AK Parti yüzde 41 oy aldı. Kürt siyasi hareketin temsilcisi konumunda olan HDP yüzde 11 oy aldı ve sonuç itibariyle emeklilerin emekli parası, gönüllülerin harçlıklarıyla devletten bir kuruş para almadan kurulmuş olan 8 aylık bir İYİ Parti yüzde 10 bir oy aldı. Bu çerçevede baktığımız zaman İnce’nin bu sözlerine katılmıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı’nın manipülasyon yaptığı iddialarına yönelik twitterdan yaptığı bir açıklamanın hatırlatılması üzerine Akşener, “Anadolu Ajansı’na, Sayın Albayrak’ın bir talimat verdiğine dair aldığımız duyumu sadece bir soru olarak sordum. O gece herhangi bir açıklamamız olmadı. O bir soruydu ve sorunun karşılığı olarak bir milyon liralık bir tazminat davası açıldı hakkımda. Tersinden bakarsak işe yargının ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Sizin kurumunuzla ilgili benim herhangi bir cümlem olmadı. Sadece bir bakanın böyle bir talimat verip vermediğini Erdoğan’a sordum ve karşılığında bir milyon liralık tazminat davası açıldı” diye konuştu.

YSK’nın önüne neden gitmediğini de açıklayan Akşener, “O gece İnce ve CHP temsilcileri, Erdoğan’ın kazandığını ifade ettiler. Herhangi bir gerilime sebep verecek bir hadisenin olmadığını ana muhalefet partisinin adayı ve temsilcileri söylediler. Dolayısıyla arkadaşlarımızla birlikte partide seçim sonuçlarını izledik” ifadelerini kullandı. “Seçim gecesi herhangi bir tehdit aldınız mı?” sorusuna ise Akşener, “ Benim siyasi hayatım tehdit yapılamayacak bir siyasi karakter olarak buna cesaret edilemeyecek bir karakter olarak şekillenmiştir. Ben o gece partimde saat 01.30’a kadar arkadaşlarımla birlikte seçim sonuçlarını takip ettim. Ne bir telefon aldım ne bir ziyaretçi oldu. Bu ülkede böyle bir şeye tevessül edecek, aklından geçirecek bir kişi yoktur” cevabını verdi. “Meclis’te grup toplantısı yapacağım” “Milletvekili olmadığınız için Partinin bir grup başkanına ihtiyacı olacak Meclis’te. Bunun için seçim nasıl yapılacak?” sorusuna Akşener şu yanıtı verdi: “Hepsi demokratik usullere göre yapılacak. Başından beri her aldığımız karar mutlaka yetkili kurullarımızın tartışmasıyla alındı. Şahsi olarak hiçbir önemli kararı kendim almadım. Birlikte her şeye karar vereceğiz. Meclis’te grup toplantısı tabi yapacağım.”

