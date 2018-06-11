Meral Akşener Adıyaman mitinginde konuştu

-Meral Akşener'in kürsüden görüntüsü

-Meydandan genel ve detay görüntüler



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Adıyaman mitinginde vatandaşlara hitap etti. Sakarya Caddesi Emniyet Müdürlüğü yanındaki miting alanında partililere hitap eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, platforma 1. Sıra Milletvekili adayı Mahmut Bozkurt ile birlikte çıktı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşaner, Adıyaman’ın kıyılmış sarmalık tütün sorununu çözeceğini dile getirdi. Meral Akşener, “Türkiye’nin tütünü dururken, Virginia tütünü yaydılar. Direnen sadece Adıyaman tütünü oldu” dedi.

Meral Akşener, mitingde yaptığı konuşmada iktidarı eleştirerek, “Ekonominin, dış politikanın, yargının içine tükürdüler. Ekonomide liyakata önem vereceğiz. Bu ülkede adam kayırma ayrımına son vereceğiz. Biz bakan çocuklarını o makam arabalarından indireceğiz. Üreten bir ülke haline geleceğiz ve Türkiye’yi kalkındıracağız” diye konuştu.

Akşener, konuşmanın sonunda milletvekili adaylarını tanıtarak miting alanından ayrıldı.

