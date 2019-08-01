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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Memur ve memur emeklilerinin zam pazarlığı başladı (3) - ANKARA Haberi

Memur ve memur emeklilerinin zam pazarlığı başladı (3) - ANKARA Haberi

- 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin görüşmelerine katılan sendika temsilcilerinden görüntüler - Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın konuşmasıANKARA - 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 20 20 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin görüşmeleri başladı.
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Lyon Memur Emeklisi Memur 

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