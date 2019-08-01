Memur ve memur emeklilerinin zam pazarlığı başladı (1)- ANKARA
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin açılış toplantısına gelişi - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında gerçekleşecek 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin açılış toplantısına katıldı.
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