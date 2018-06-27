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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Mehmet Şimşek: 'Ülkemiz yeni bir sıçramaya hazır'

Mehmet Şimşek: 'Ülkemiz yeni bir sıçramaya hazır'

Mehmet Şimşek'in açıklamaları

( GAZİANTEP ) Mehmet Şimşek: "Ülkemiz yeni bir sıçramaya hazır" GAZİANTEP

Terörle Mücadele Perspektif U Dönüşü Milletvekilliği Seçimleri Milletvekilliği 


- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinin ardından, yeni sistemle Türkiye’nin ekonomik anlamda bir sıçrama elde edeceğini vurguladı. Başbakan Yardımcısı Şimşek Gaziantep’te GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı,Terlik ve Yan Sanayi Fuarına katıldı.
Programa Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in yanı sıra Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri ve çok sayıda sanayici katıldı.
Şimşek, Türkiye’nin yeni bir perspektif ile yeni bir sisteme geçtiğini belirterek, "Şimdi yeni bir seçimden çıktık. Ülkemiz 5 yıllık bir perspektif ile yeni bir döneme giriyor. İnanıyorum ki ülkemiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde rasyonel politika seti ve çok güçlü mikro ve makro düzeydeki reform ve dönüşümler ile yeni bir sıçramaya hazırdır. Sizlerin desteği ile yeni kurulacak hükümet çok güçlü bir şekilde bütün bu dönüşümden tutun 4. Sanayi devrimin gereklerinin değişimlerin ve küresel rekabetin farkındadır. Bu hükümetin programlarına yansımış durumdadır” dedi.
“Kim ne derse desin terörle mücadelede başarı var” Şimşek, "Kim ne derse desin terör ile mücadele bir başarı var. Suriye’de belki sorunlar çözülmüş değil ama eskisi kadar sıcak bir sorun değil. Yine Irak’ta eskiye göre daha istikrarlı bir ortam söz konusu. Bu pazarlar tabi önemli pazarlar. Ülkeler komşuları ile yükselirler ve büyürler. Biz bu coğrafyada istikrar, barış, huzur ve refah istiyoruz. Bugün ülkeler bu pazarlara ihracat yapıyorsa bizde yaparız. Bu yüzden sektör ile birlikte yakın çalışacağız ve bunu başaracağız” diye konuştu.
Programın ardından fuarı gezen Şimşek ve beraberindekiler fuardaki sanayicilerden bilgiler aldı.
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